Die Zeit des einfachen Kinderschminkens mit dem Malkasten aus der Schule kennen sicher alle noch. Aber längst schon ist die Gesichtsbemalung aus dem Kindergarten und den Kindergeburtstagen herausgewachsen und Facepainter eine eigene Profession, der sich immer mehr Menschen widmen. Unter Anleitung von Olga Murasev von der International Face Painting School organisierte nun das Team von Lausebengelchen einen zweitägigen Workshop in der Bühne am Schardthof. Hier konnten die Teilnehmer zwei Tage lang in entspannter Atmosphäre professionelle Techniken des Facepaintings erlernen. Die Teilnehmer kamen für den Workshop sogar aus Österreich und aus der Schweiz um sich von Olga Murasev persönlich anleiten und für ihre spätere Arbeit inspirieren zu lassen.





