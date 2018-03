Hexenhaus - Auf, kleine Hexen, zum Walpurgistag

Am Samstag, 28. April findet in der „Bühne am Schardthof“ in Essenbach eine zauberhafte Veranstaltung für Kinder (Mädchen und Jungen ab 3 Jahren) und Familien statt. Denn in den Tagen um die Walpurgisnacht hält es die kleinen Hexen und Zaubermeister nicht mehr zuhause! Sie wollen raus, sich mit anderen Hexen und Zaubermeistern treffen, wollen tanzen, feiern und Spaß haben!



Die “Bühne am Schardthof” wird sich darum am Samstag, 28. April von 11 Uhr an, in ein riesiges Hexenhaus verwandeln und alle großen und kleinen Hexen und Zaubermeister herzlich willkommen heißen. Die Kinder erwartet ein ganzer Tag voller Aktivitäten, die sie -einmal Eintritt bezahlt- den ganzen Tag und so oft sie mögen, nutzen können. Hier wird gefeiert, gebastelt, geschminkt, getanzt, gezaubert und gespielt bis der Hexenbesen raucht und der Zauberhut fliegt! In der Hexenküche können sich dann alle zu familiengerechten Preisen mit Getränken und Speisen versorgen und in der gemütlichen Hexenstube verweilen, bis es dann wieder auf zur nächsten Aktivität geht oder das Hexendiplom erworben wird. Die Kinder erwartet ein Tag voller magischer Aktionen und zauberhafter Spiele. Der Märchenerzähler Zungenklang ist ebenfalls da und erzählt Geschichten. In einem anderen Raum begeistert die Hexenzauberin die Kleinen und Großen. Und auf der Bühne im Saal findet mehrmals am Tag eine kleine Musical-Show “Die Leichenbraut” (für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene) statt. Im ganzen Haus trifft man auf Hexen, Zauberer und sonstige Gestalten, die sich alle auf die Walpurgisnacht vorbereiten und sich freuen, wenn man sich mit ihnen fotografiert. Und um 18 Uhr gibt es die große Abschlussshow mit allen Kindern und Beteiligten auf der Bühne. Die Kinder -und natürlich auch die Erwachsenen- können gerne auch kostümiert zum Hexenhaus kommen. „Hexenhaus” ist eine Kooperation zwischen den „Zauberhaften Schwestern”, dem Geschichtenerzähler „Zungenklang“ und dem Verein „MUT-Musik und Tun” mit seiner Musicalgruppe „Go-Musica”. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weshalb es sich empfiehlt, Tickets bereits frühzeitig im Vorverkauf zu erwerben. Beginn ist um 11 Uhr, Ende 18.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.buehne-am-schardthof.de.Tickets gibt es im Vorverkauf in Essenbach bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur, sowie Online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de. Es gibt auch vergünstigte Familientickets für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und Gruppenpreise (ab 15 Personen) werden auf Anfrage und vorheriger Anmeldung unter 0151-253 233 73 gewährt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren