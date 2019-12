Pressemitteilung BoxID: 780307 (Bühne am Schardthof)

Die großen Filmsongs

Bühne präsentiert Musik-Revue

Schon immer haben Filme die Menschen begeistert und fasziniert. Aber ohne die dazugehörige Filmmusik wären viele Filme nicht zu den Klassikern und Blockbustern geworden, zu denen sie wurden. Was wäre der Filmklassiker "Casablanca" ohne "As time goes by"? Hätte in den 80er-Jahren ein Künstler namens Prince ohne seinen Welthit "Purple Rain" aus dem gleichnamigen Film den weltweiten Durchbruch geschafft? Ein Song namens „Unchained Melody“ aus dem Film „Ghost“ rührt bis heute weltweit die Menschen zu Tränen. Marlene Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ ist zum Evergreen geworden. Und wer kennt sie nicht, die grandiosen James-Bond-Filmsongs. Am 9. Mai, um 20 Uhr, entführt die Bühne am Schardthof das Publikum mit einer zweistündigen Musik-Revue in die Welt der großen Filmsongs. Live gesungen von der mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Sängerin und Vocal-Coach Moni Francis. Durch den Abend führt der Kabarettist Buddy Olly, der die Besucher auf seine locker-flockige Art zwischen den Songs mit kurzweiligen Anekdoten und Geschichten aus der Film- & Kinowelt unterhält. Tickets mit freier Platzwahl gibt es, beim Wochenblatt Landshut, im Online-Vorverkauf (www.buehne-am-schardthof.de), sowie in Essenbach in der Bühne am Schardthof während der Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof öffnet wie immer an den Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für Gastronomie-Gäste wird angeboten, am Veranstaltungstag Plätze im Saal zu reservieren, damit sie bis Vorstellungsbeginn in der gemütlichen Gaststube verweilen können.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (