Die Poeten erobern Essenbach

10.10.18

Am 5. November feiert die Bühne am Schardthof eine weitere Premiere. Mit “Essenbach verDICHTET sich” kommt ein regelmäßiger Poetry Slam in die Essenbacher Kleinkunstbühne. Die über den Landkreis hinaus bekannte niederbayerische Kabarettistin Andrea Limmer präsentiert einen Poetry Slam mit sechs Slammern. Im Dichterwettstreit treten Poetry-Slammer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit selbstverfassten Texten gegeneinander an. Bühnenwirbelwind Andrea Limmer moderiert die Veranstaltung und wird dann am Ende die Gunst der Zuschauer ermitteln, um den Poetry-Slam-Sieger des Abends zu küren. Ob schreiend komisch, feurig, gereimt oder ergreifend: Wer gewinnt, entscheidet nur das Publikum. Dem siegenden Slammer winken Ruhm, Ehre und ein Sachpreis. ie “Limmerin” garantiert einen mitreißenden und unterhaltsamen Abend in der Bühne am Schardthof, zusammen mit sechs aufstrebenden Wortjongleuren. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die Gastronomie der Bühne am Schardthof öffnet wie immer an den Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für Gastronomie-Gäste wird angeboten, am Veranstaltungstag Plätze im Saal zu reservieren, damit sie in Ruhe bis Vorstellungsbeginn in der gemütlichen Gaststube verweilen können. Tickets mit freier Platzwahl gibt es im Online-Vorverkauf unter www.buehne-am-schardthof.de, in Essenbach in der der Bühne am Schardthof während alle Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur. Schüler und Studenten zahlen einen ermäßigten Preis. Informationen auch telefonisch unter 0151-253 233 73

