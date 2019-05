Pressemitteilung BoxID: 752700 (Bühne am Schardthof)

"Die LAmettas" in der Bühne am Schardthof

Ausverkaufte Fräuleinwunder-Show

Und wieder „Ausverkauft“ hieß es am Samstag in der Bühne am Schardthof. Bereits zum dritten Mal präsentierten „Die LAmettas“ dem Essenbacher Publikum ihre mitreißende Show. Ihre Fans scheinen nicht genug von ihnen zu bekommen und gleichzeitig steigt die Liebhabergemeinde des Landshuter Fräuleinwunders. Die fünf sympathischen Sängerinnen, die der Arrangeur Erich M. Mayer um sein Piano gruppiert hat, überzeugten stimmgewaltig mit ihrem mehrstimmigen Gesang. Dabei geizten sie in ihren Zwischenmoderationen nicht mit Witz und viel Eigenironie. Veronika Barnerßoi, Sigrid Botschek-Braun, Steffi Knerr, Sanni Mayer und Sabine Reitmeier sind „Die LAmettas“. Das Publikum liebt sie und sie lieben das Publikum. Die Reise der LAmettas hat weiter Fahrt aufgenommen, denn der nächste Auftritt in der Bühne am Schardthof, mit der Premiere ihres neuen Programms, ist bereits für den 29. Februar 2020 vorgemerkt.

