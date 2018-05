Das Fräuleinwunder-Vokalensemble aus Landshut

„Die Lamettas“, so nennen sich die fünf Sängerinnen Veronika Barnerßoi, Sigrid Botschek-Braun, Steffi Knerr, Sanni Mayer und Sabine Reitmeier. Unter der Leitung von Erich M. Mayer treten sie am Freitag, 18. Mai in der Essenbacher Kleinkunstbühne „Bühne am Schardthof“ an, die Herzen und Ohren ihres Publikums im Sturm zu erobern – mit Witz, Charme und Lametta. Ihr Markenzeichen sind anspruchsvolle, mehrstimmige Arrangements bekannter Melodien, die mit eigenen deutschen Texten versehen sind. So überraschen die stimmgewaltigen Landshuterinnen bei ihrem aktuellen Programm „Von Kopf bis Fuß auf Lieder eingestellt“ mit Neuinterpretationen von Liedern der Comedian Harmonists bis hin zu Adele. Darüber hinaus erwartet das Publikum jede Menge bayerischer Charme, Sex-Appeal und Retro-Glamour. Das Ergebnis: eine unterhaltsame Musik-Revue mit Ohrwurmfaktor – erfrischend, witzig und berührend. Wenn diese fünf Frauen den Mund aufmachen, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck im Gehörgang ihres Publikums. Erich M. Mayer ist dabei der tonangebende Arrangeur und Herr am Piano. Er ist ein musikalisches Urgestein und macht seit über 30 Jahren als Solist, Komponist und Dozent von sich reden. So tourte Mayer bereits mit der Glenn Miller Memorial Big Band durch ganz Europa, arbeitete als Theatermusiker u.a. für Ottfried Fischer und als Landesbeauftragter des Bayerischen Kultusministeriums für Jazz. Neben den „LAmettas“ leitet Mayer noch den Landshuter Jazzchor „funJAZZtics“ und das vierstimmige Ensemble „The Blue Notes“. Einlass im Saal ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof steht auch an diesem Abend schon ab 17 Uhr zur Verfügung. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Wochenblatt Landshut und in Essenbach bei der Lottoannahme im Edeka, der Postagentur sowie online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren