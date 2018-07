Andrea Limmer wirbelt erneut über die Bühne am Schardthof

Alle elf Sekunden verliert sich jemand beim Barshippen, führt das Navi einen an der Nase herum, bedankt die Bahn sich für unser Verständnis, wird die Deutschlandcard als Reisepass benutzt, fragt Tinder: „Zum Mitnehmen oder Abwinken?“ und malträtiert uns eine Werbung für Styling-Apps oder Online-Games. Diese Flut von Blablabla, Bildern und Blödsinn verwandelt immer mehr Menschen in neurotische Elendshäufchen. Sie googeln ihr Ego, statt in den Spiegel zu schauen, und kriechen mit letzter Kraft auf die IKEA-Couch eines Therapeuten, um sich das Glück verschreiben zu lassen. Und sogar der Limmerin hat es jetzt den Vogel rausgehauen. Sprich: sie schweigt. Denn das niederbayrische Energiebündel will sich wehren, gegen den ausgesprochenen Irrsinn dieser Welt. Und leider gibt es ja keinen mentalen Türsteher, der all die Facebook-Posts oder Katzenvideos einfach nicht ins Hirn lässt – oder wenigstens die Katzenberger. Darum hockt die Limmerin jetzt samt ihrer Ukulele Karla verstockt und verstummt hinter dem Ofen. Da hilft weder Urschrei-Kartoffel, noch Blutwurz-Pille. Nur für ihr Publikum bricht sie ihr Schweigen. Charmant und hintersinnig plaudert die aufstrebende Ratschkathl über die großen Geschehnisse der Zeit, die sich wie immer auch ganz alltagstauglich in ihrem eigenen sozialen Bermuda-Dreieck abspielen. Mit gewohnt großer Spielfreude schlüpft sie in ihre skurrilen Figuren, etwa bei Your-Last-Minute-Reisen. Und freilich präsentiert die junge Volkssängerin stimmgewaltig neue Lieder über ba(h)nale Entgleisungen, die emotionale Standortbestimmung oder den globalen Diplom-Studiengang „Volldepp“. Selbstredend erlebt man mit der Limmerin also wieder den ganz normalen Wahnsinn. In Stereo, am Freitag, 21. September um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Bühne am Schardthof, Essenbach. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Landshuter Wochenblatt, in Essenbach bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur, sowie Online auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de. Die Gastronomie öffnet wie an allen Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für die Gastronomie-Gäste bietet der Veranstalter die Möglichkeit an, am Veranstaltungstag vor Ort Plätze im Saal zu reservieren, damit sie bis Vorstellungsbeginn gemütlich in der Gaststube oder im Biergarten verweilen und die Gastronomie genießen können. Infos auch unter 0151-253 233 73.

