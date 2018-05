Das attraktivste Sternemenü auf Sylt:

Genuss für Gaumen und Geldbeutel: Küchenchef Felix Gabel hat im BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt den Michelin-Stern des Restaurants KAI3 für das Jahr 2018 bestätigt. Für ihn ist das allerdings kein Grund abzuheben. Ganz im Gegenteil: Die Preise bleiben trotz Stern am Boden. Für 68 Euro bietet das Restaurant ein komplettes Drei-Gang-Menü inklusive Dessert. Genießer können sich also aus der kreativen Karte ihre Favoriten frei zusammenstellen. Feine Küche wird damit auch für Syltfans erschwinglich, die nicht nur in Nobelrestaurants ein- und ausgehen.



Überraschungen inklusive: Nordic Fusion im KAI3



Die Küchenphilosophie des Hauses an der Sylter Südspitze steht unter dem Motto „Nordic Fusion“. Felix Gabel und sein Team nutzen in erster Linie heimische Produkte und Zutaten ausgewählter Erzeuger aus Norddeutschland und Skandinavien, die der Chef immer wieder auf andere Art und Weise mit Ingredienzen aus aller Welt kombiniert. So entstehen stetig neue und überraschende Geschmackserlebnisse, wenn etwa Entenstopfleber mit Fisch auf den Teller kommt oder Kaisergranat mit Spanferkelbauch.



Auf der Karte finden sich Kreationen wie beispielsweise Austern mit Mohn, geräucherter Buttermilch, Yuzu Kosho, Schnittlauchöl und Kaviar oder rosa gebratener Rücken vom Husumer Reh mit Teriyaki-Jus, Süßkartoffel, Cashew und gegrillter Mango. Unter der Rubrik „Große Aromenreise“ vereint die „Frühlingsgöttin“ Kaninchenessenz mit confiertem Eigelb, Erbse, Morcheln und Bentheimer Schinken. Hinter „Sehnsucht nach Sonne“ verbirgt sich pochierter Zander mit gegrilltem Lauch, getrockneter Olive, Orangencreme und Zitronengras-Olivenöl-Sauce. „Nordischer Rasenmäher“ nennt sich eine Liaison aus Filet vom Salzwiesenlamm und confiertem Lammbauch mit gegrilltem Mais, fermentiertem Knoblauch und Röstzwiebel-Zimt-Jus.



Felix Gabel: Nomen est omen



Küchenchef Felix Gabel, bereits unter seinem Vorgänger Jens Rittmeyer als Sous-Chef im KAI3 tätig, übernahm Anfang 2017 die Leitung des Restaurants, das bis zum Weggang von Jens Rittmeyer bereits einen Michelin-Stern zierte. Im Jahr 2018 verlieh der Guide Michelin dem KAI3 unter Leitung von Felix Gabel erneut diese Auszeichnung.



Der erst 30-jährige Küchenchef hat im Verlauf seiner Karriere rund um den Globus Ingredienzen, Ideen und Inspirationen aufgegabelt und vereint sie jetzt im KAI3 zu einem Geschmacksfeuerwerk, das auf originelle Kombinationen ebenso viel Wert legt wie auf Qualität und Frische der Zutaten. Gabel pflegt enge persönliche Kontakte zu den besten, meist biozertifizierten Erzeugern und Landwirten aus Nordfriesland und Skandinavien und überzeugt sich regelmäßig direkt vor Ort bei den Produzenten und Lieferanten von der Qualität der Produkte. Beste Voraussetzungen also für ungetrübten Genuss sowie für immer wieder neue Überraschungen am Gaumen – und das für nur 68 Euro.



Das KAI3 ist täglich außer Mittwoch und Donnerstag von 18.30 bis 22.00 Uhr geöffnet. Reservierungen nimmt das Team online über Open Table oder telefonisch unter 04651-4607-0 entgegen.



Weitere Informationen zum BUDERSAND Hotel – Golf & Spa – Sylt gibt’s unter www.budersand.de.

BUDERSAND Hotel - Golf & Spa - Sylt

Mit dem BUDERSAND Hotel - Golf & Spa - Sylt bietet Deutschlands nördlichste Insel ein einzigartiges Hideaway für höchste Ansprüche in Traumlage zwischen Dünen und Meer. Die Architektur des 2009 eröffneten Hotels mit 77 Zimmern und Suiten ist inspiriert von der Naturlandschaft des Sylter Südens und setzt gleichzeitig klare, moderne Akzente. Das in vielfacher Hinsicht mit Auszeichnungen geschmückte Fünf-Sterne-Superior-Hotel begeistert nicht nur mit hochkarätigen Kulturevents, einer herausragenden Sammlung zeitgenössischer Kunst und einer von Elke Heidenreich handverlesenen Bibliothek. Mit seinen beiden Restaurants KAI3 und Strönholt sowie einem State of the Art Spa auf über 1.000 m² sorgt es ebenso für das leibliche Wohl seiner Gäste - auf höchstem Niveau. Maßstäbe setzt BUDERSAND außerdem mit dem ersten echten Links Course Deutschlands: Der 18-Loch-Golfplatz wurde mehrfach unter die drei besten Golfplätze des Landes gewählt. Weitere Informationen unter www.budersand.de.



