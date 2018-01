Spontaner Romantik-Trip zum Valentinstag

Der Tag der Liebenden steht kurz bevor: Am 14. Februar ist Valentinstag. Wer zu diesem Anlass seine bessere Hälfte mit einem ganz besonderen Geschenk überraschen möchte, für den empfiehlt Bucher Last Minute eine Kurzreise über diesen Tag in eine der romantischsten Regionen Europas. Damit der Geldbeutel dem Liebesglück nicht im Wege steht, bietet der Kurzfristspezialist attraktive Schnäppchenangebote für einen Urlaub zu Zweit.



Mallorca: Zur Mandelblüte auf die beliebte Baleareninsel



Gerade in den Wintermonaten ist Mallorca ein ideales Reiseziel für Romantiker. Von Ende Januar bis Mitte März ist Zeit der Mandelblüte und die ganze Insel verwandelt sich in ein zart duftendes Blütenmeer. Verliebte Paare erleben dieses besondere Naturschauspiel bei Spaziergängen durch die Mandelbaum-Plantagen, die fast überall im mallorquinischen Landesinneren zu finden sind.



Preisbeispiel: Drei Übernachtungen im Hotel Sentido Punta del Mar (****) (Santa Ponsa) im Doppelzimmer mit Meerblick inklusive Frühstück, Flug, Rail & Fly und Transfers ab 399 Euro pro Person. Zum Beispiel am 13. Februar 2018 ab/bis Köln/Bonn.



Toskana: Die romantische Seite Italiens



Für viele ist die Toskana die romantischste Region Italiens. Sanfte Hügel, malerische Weinberge und großzügige Pinienhaine locken gerade ruhesuchende Paare. Sehenswerte Städte wie Florenz, Siena und Pisa runden einen harmonischen Kurztrip ab.



Preisbeispiel: Vier Übernachtungen im Hotel Borgo San Luigi (****) (Monteriggioni) im Doppelzimmer mit Balkon und Halbpension ab 219 Euro pro Person. Zum Beispiel am 11. Februar 2018 bei eigener Anreise.



Abano Terme: Wellness-Hotspot in Norditalien



In der italienischen Provinz Padua, am Fuße der Euganeischen Hügel, präsentiert sich das Kurstädtchen Abano Terme als Mekka für erholungssuchende Paare. Zusammen mit Montegrotto und Galzignano bietet das Heilbad mit seinen heißen Quellen die ältesten und wichtigsten Thermen der Welt, in denen Verliebte ihre Zeit zu zweit genießen können.



Preisbeispiel: Vier Übernachtungen im Abano Ritz & Wellness Hotel (*****) (Heilbad Abano Terme) im Doppelzimmer inklusive Vollpension und Nutzung des Wellnessbereichs ab 384 Euro pro Person. Zum Beispiel am 11. Februar bei eigener Anreise.



Budapest: Charmante Donaumetropole



Wer zum Valentinstag einen Aufenthalt in eine Metropole plant, dem sei Budapest wärmstens empfohlen. Das „Paris des Ostens“ lässt sich bei gemütlichen Spaziergängen bequem erkunden. Es warten Sightseeing-Highlights wie historische Prachtbauten, die legendäre Kettenbrücke, gemütliche Kaffeehäuser sowie entspannende Thermalbäder auf die Besucher. Abends geht es zum Abtanzen in einen der schicken Nachtclubs oder in eine angesagte Bar.



Preisbeispiel: Vier Übernachtungen im Hotel Boscolo (*****) im Doppelzimmer inklusive Frühstück ab 349 Euro pro Person. Zum Beispiel am 12. Februar bei eigener Anreise.



Alle Produkte von Bucher Last Minute sind buchbar in Reisebüros mit Bucher Last Minute-Agentur, im Internet unter www.bucher-reisen.de oder telefonisch unter 0234-96103594.



Bucher Reisen GmbH

Bucher Last Minute ist der Experte für kurzfristig verfügbare Urlaubsangebote der Thomas Cook GmbH. Mit einer großen Angebotsvielfalt zu über 200 Nah- und Fernzielen rund um den Erdball ist Bucher Last Minute der größte Anbieter in Deutschland im Segment der Kurzfrist-Reisen.





