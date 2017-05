Bucher Last Minute: Co-Sponsor der Tour de France

Zusammen mit drei weiteren regionalen Unternehmen ist Bucher Last Minute Sponsor der diesjährigen Tour de France, dem größten und bekanntesten Radrennen der Welt. Erstmalig startet das Etappenrennen am 1. Juli in Düsseldorf und führt am zweiten Tag nach einer Schleife über Erkrath, Mettmann und Ratingen quer durch Meerbusch – der Heimat des Kurzfrist-Spezialisten.



Am 2. Juli, dem „TourTag Meerbusch“, wartet auf die Besucher am Dr.-Franz-Schütz-Platz ab zehn Uhr ein buntes Programm mit unter anderem Live-Übertragung, einem Biergarten und einem Sponsorenstand, an dem die Zuschauer mehrere Reisen von Bucher Last Minute und weitere attraktive Preise gewinnen können. Außerdem werden die Sportler und Mannschaften des Jahres aus Meerbusch geehrt.



Michael Gisbertz, Geschäftsführer von Bucher Last Minute: „Ich fahre selber Rennrad und freue mich sehr über die Zusammenarbeit. Solche Großveranstaltungen sind eine tolle Möglichkeit, uns als Unternehmen in der Region zu präsentieren und unsere kurzfristig verfügbaren Angebote einem breiten Publikum vorzustellen.“



Die dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt endet nach 3.521 Kilometern am 23. Juli auf dem Champs-Élysée in Paris und begeistert jedes Jahr mehrere Millionen Menschen am Streckenrand.



Wer sich nach dem „TourTag“ selbst in den Sattel schwingen möchte, für den hält Bucher Last Minute passende Preisbeispiele in beliebte Radfahr-Regionen bereit:



Iberostar Playa de Muro (vier Sterne plus) auf Mallorca:

Sieben Übernachtungen mit Halbpension inklusive Flug, Rail & Fly sowie Transfer ab 389 Euro pro Person. Zum Beispiel am 13. Oktober 2017 ab/bis Köln-Bonn. Das „Hürzeler-Radsportpaket“ ist vor Ort zu buchbar.



Azia Resort & Spa (vier Sterne plus) auf Zypern:

Sieben Übernachtungen mit Halbpension inklusive Flug, Rail & Fly sowie Transfer ab 616 Euro pro Person. Zum Beispiel am 15. Juni 2017 ab/bis Stuttgart. Einen Fahrradverleih gegen Gebühr finden Gäste im Hotel.



smartline Bluesun Neptun (drei Sterne plus) in Kroatien:

Sieben Übernachtungen im Superior-Zimmer mit All Inclusive, Flug, Rail & Fly sowie Transfers ab 979 Euro pro Person. Zum Beispiel am 20. Juni 2017 ab/bis Köln-Bonn. Einen Fahrradverleih gegen Gebühr finden Gäste im Hotel.

Bucher Reisen GmbH

Bucher Last Minute ist der Experte für kurzfristig verfügbare Urlaubsangebote der Thomas Cook GmbH. Mit einer großen Angebotsvielfalt zu über 200 Nah- und Fernzielen rund um den Erdball ist Bucher Last Minute der größte Anbieter in Deutschland im Segment der Kurzfrist-Reisen. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.

