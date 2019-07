Pressemitteilung BoxID: 759640 (Narayana Verlag GmbH)

Mit Ayurveda gesund durch die kalte Jahreszeit

wenn in zwei Monaten die Temperaturen kälter und die Tage kürzer werden, wird die Balance zwischen Körper und Geist auf die Probe gestellt. Der Ratgeber Ayurveda Basics von Susan Weis-Bohlen (ET 1.11.2019, Unimedica-Verlag) und das KochbuchAyurveda-Kochen für einen klaren Geist von Kate O’Donnell (ET 13.09.2019, Unimedica-Verlag) unterstützen dabei, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen.



Susan Weis-Bohlen bereitet in ihrem Buch Ayurveda Basics ihr Wissen über die indische Gesundheitslehre Ayurveda klar und verständlich auf. Das ermöglicht Ayurveda-Neulingen einen leichten Einstieg in eines der ältesten medizinischen Systeme der Welt. In der ganzheitlichen ayurvedischen Lehre sind Ernährung, Yoga und Meditation die tragenden Säulen. Ernährung wird sowohl prophylaktisch zur Erhaltung der Gesundheit wie auch heilend als Medizin eingesetzt, Yoga- und Meditationsübungen wirken auf der mentalen Ebene. Detailliert und präzise, leicht nachvollziehbar und alltagstauglich beschreibt Weis-Bohlen, wie Einsteiger die ayurvedischen Konzepte und Praktiken im Alltag anwenden können.



Als Ayurveda-Expertin legt Kate O’Donnell in ihrem neuen Kochbuch Ayurveda-Kochen für einen klaren Geist den Schwerpunkt auf die ausgleichende Kraft der sattvischen Ernährung, die für mentale Harmonie sorgt. Sie nutzt die Wirkung bestimmter Lebensmittel und Zutaten auf Stimmung, Gefühle und Geist und setzt sie miteinander in Beziehung, indem sie die Energien ausgleicht. Die im Buch enthaltenen hundert sattvischen Rezepte – Sattva umschreibt einen klaren, ruhigen mentalen Zustand – ermöglichen eine naturbelassene Ernährungsweise mit dem Ziel der geistig-körperliche Balance. Ihre Rezepte sind einfach und völlig unproblematisch umzusetzen, auch ohne das ayurvedische Gesundheits- und Ernährungssystem in seiner Gesamtheit erfasst zu haben. Damit ist Kate O’Donnells einfache Ayurveda-Küche wie tägliches Yoga für den Geist – wohltuend und ausgleichend.



BUCH CONTACT betreut diese Titel aus Unimedica im Narayana-Verlag. Wenn Sie Interesse an einem Rezensionsexemplar von Ayurveda Basics oder Ayurveda-Kochen für einen klaren Geist haben wenden Sie sich direkt an BUCH CONTACT.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (