Robert Harting Doku "Sechsviertel" am Samstag im Free-TV

Am Samstagabend, den 28.07.2018, strahlt Das Erste um 19.05 Uhr die Sportler-Dokumentation „Sechsviertel“ aus. Der 47-minütige Film zeigt ganz persönliche Einblicke in das Leben und die letzte Saison des Robert Harting, Olympiasieger von 2012 sowie mehrfacher Welt- und Europameister im Diskuswurf. Einblicke in das Making-of sowie weitere Videos konnte man bereits schon in den gleichnamigen Webisoden (www.sechsviertel.de) und den Social Media Kanälen sehen. Ein Kinofilm wird ebenfalls noch folgen.



Über Jahre war Harting das prominenteste Gesicht der deutschen Olympiamannschaften und Leichtathletik. Er gewann jeden wichtigen Titel und profilierte sich parallel immer wieder mit klaren Thesen in der Öffentlichkeit. Jetzt steht Harting vor seinen letzten Wettkämpfen als Profisportler – danach folgt ein radikaler Bruch, der Ausstieg aus dem Leistungssport, der sein gesamtes Leben in den vergangenen Jahrzehnten dominiert hat.



Robert Harting hat sich fast ein Jahr lang dem Regisseur Guido Weihermüller und seinem Filmteam auf dem Weg zu diesem Einschnitt begleiten lassen. "Sechsviertel – der Ausstieg des Robert Harting" zeigt den Athleten in sehr privaten Situationen, begleitet den Studenten Harting in die Universität der Künste, leidet mit dem Leistungssportler während des immer schmerzhafteren Kampfes gegen seinen eigenen Körper und gewährt Einblicke ins Innerste des zweifelnden, hadernden Robert Harting, dessen internationale Karriere bei den Europameisterschaften im heimischen Olympiastadion Berlin enden wird. Dem Ort, an dem sein erfolgreicher Weg mit dem Weltmeistertitel 2009 begann.



Obwohl Harting viel in der Öffentlichkeit steht, waren die Dreharbeiten für ihn sehr ungewohnt: „Die ganze Zeit ein Kamerateam um mich herum zu haben, auch im privaten Umfeld, ist schon sehr komisch. Erst recht mich dann selbst auf dem Bildschirm zu sehen.“ Die Einblicke gewährt er am Ende dann aber doch gerne, denn es soll einem bestimmten Zweck dienen: „Ich mag es eigentlich nicht, dass ich in den Vordergrund gerückt werde, aber ich möchte mit dem Film etwas bewegen. Meine Intention ist es, gesellschaftliche Situationen und den Aufbau einer neuen Identität zu zeigen. Viele Menschen durchleben Situationen, in denen sich ihre festen sozialen Strukturen zu einem bestimmten Zeitpunkt ändern.“



Guido Weihermüller, Regisseur des Films, sagt: „Robert ist ein ganz erstaunlicher Mensch, der mich sehr berührt. Als Regisseur war ich von Anfang an sehr neugierig auf den Menschen Robert Harting. Was steckt hinter diesem Ausnahmeathleten? Robert hat uns sehr viel Vertrauen geschenkt und es gab bei den Dreharbeiten keine Tabus. Er ist ganz anders als das Bild, das es in der Öffentlichkeit von ihm gibt und das will ich mit ‚SECHSVIERTEL' zeigen."



Dirk H. Walsdorff, Abteilungsleiter Sport im rbb, war von der Projektidee sofort begeistert: "Robert Harting ist seit mehr als zehn Jahren einer der wichtigsten Protagonisten unserer Berichterstattung. Der Junge aus Cottbus, der als Mann aus Berlin zum Superstar im Diskusring wurde, ist vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in verschiedensten Formaten begleitet, befragt, kritisiert und gefeiert worden. Wir sind sehr glücklich, zum Abschluss seiner Karriere eine Doku ins ERSTE und in das rbb-Fernsehen zu bringen, die die Figur Harting und vor allem den Menschen Robert in einer noch nie erreichten Nähe zeigt. So wie in diesem Film hat man den so genannten Diskusriesen tatsächlich noch nie gesehen."



Marcel Göllnitz, Geschäftsführer der Agentur BTR Profisport und Manager von Robert Harting, kann dies nur bestätigen: „Ich begleite Robert nun schon seit einigen Jahren und kenne ihn daher sehr gut. Er ist ein bewundernswerter Mensch, den ich für seine Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und sein Engagement sehr schätze. In ‚Sechsviertel‘ erhält man einen sehr guten Einblick, wie der Mensch Robert Harting wirklich ist.“

