Ex-Leichtathlet Robert Harting versteigert vergoldetes Gesäß von Olympiasieger Matthias Steiner für wohltätigen Zweck

26.09.18

Zwei Olympiasieger, eine ehrenwerte Kunstaktion: Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting versteigerte bei einer Charity-Kunstauktion eine selbst gestaltete Skulptur in Form eines vergoldeten Gesäß-Profils von Matthias Steiner, Olympiasieger 2008 im Gewichtheben.



Die Versteigerung seiner Skulptur mit dem Titel „Muskel Eins“ erfolgte im Rahmen einer Kunstauktion der Initiative „Hilfe für ALS-kranke Menschen“, die sich für Menschen mit der Erkrankung Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) engagiert. Die ALS-Gala, mit über 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, fand bereits zum achten Mal statt und konnte einen Gesamterlös von 500.000 € erzielen.



Der Diskus-Reise setzt sich bereits seit vielen Jahren für Charity-Projekte rund um die Erkrankungen ALS und SMA ein. Nach gespendeten Gagen und Versteigerungen von Olympia-Bekleidungen, ließ sich der Diskus-Riese mit Kunst-Affinität für das Charity-Event aber etwas ganz Besonderes einfallen: „Bei ALS und SMA geht es um Nervenkrankheiten, die die Muskelbewegungen teilweise vollständig einschränken. Muskeln sind etwas, das besonders mit Sportlern assoziiert wird. Somit kam mir die Idee, Profile von Muskeln zu machen, die für die Sportler in ihrer jeweiligen Disziplin am wichtigsten sind. Diese Muskel-Profile sollen dann als Kunstobjekte zu Charity-Zwecken versteigert werden, frei nach dem Motto Muskeln für Muskeln.“



Die Herstellung der Skulpturen ist sehr aufwendig und dauert mehrere Wochen. „Zunächst wird der Muskel mit Hilfe eines speziellen 3D-Messverfahrens von Creaform erfasst. Dies ist sehr wichtig, da die hochauflösenden Laser genauer sind als andere Methoden. Die Muskeln sind ja auch kein Standard. Danach wird das Muskel-Profil in Bronze gegossen. Hinzu kommen weitere künstliche Elemente wie Stäbe und Standfuß“, erklärt Harting den Herstellungsprozess. „Muskels Eins“ wiegt 35kg und besteht komplett aus Bronze. Das Gesäß-Profil wurde mit Blattgold veredelt.



Harting plant eine ganze Reihe von Skulpturen „prominenter“ Muskeln zu kreieren: „Der Gluteus Maximus von Matthias ist ein Unikat und meine erste Skulptur überhaupt. Aber es sollen noch weitere Skulpturen dieser Art folgen. Ich habe bereits konkrete Vorstellungen für weitere Muskel-Profile und auch schon mit den entsprechenden Sportlerpersönlichkeiten gesprochen. Es freut mich sehr, dass es so eine große Hilfsbereitschaft der Sportlern gibt und wir dadurch der Gesellschaft etwas zurückgegeben können.“



Über Robert Harting



Der Olympiasieger, Welt- und Europameister im Diskuswerfen zählt zu den großen Persönlichkeiten im deutschen Sport. Seine aktive Karriere hat Robert Harting am 02.09.2018 beim ISTAF im Berliner Olympiastadion beendet. Als einer der wenigen Sportler aus einer urolympischen Sportart hat er es geschafft, dreimal hintereinander zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt zu werden. Neben seinem großen sportlichen Erfolg, zeichnet sich Robert Harting auch durch sein hohes sportpolitisches und soziales Engagement aus. Seit vielen Jahren unterstützt der Olympiasieger von 2012 bereits den Deutsche Muskelstiftung & SMA Deutschland e.V., insbesondere den betroffenen Mika, sowie die Organisation „muskeln für muskeln“.



Über Initiative »Hilfe für ALS-kranke Menschen«



Alle Spenden fließen unmittelbar in die Projekte der ALS-Betreuung und -Forschung an der Charité Berlin und helfen bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Behandlungskonzepte. Weitere Informationen finden Sie bitte unter: http://www.als-hilfe.org/



Über Creaform



Creaform entwickelt, fertigt und vertreibt tragbare 3D-Messtechnologien und hat sich auf 3D-Engineering-Services spezialisiert. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für alle erdenklichen Einsatzgebiete wie 3D-Scanning, Reverse Engineering, Qualitätsprüfung, ZFP, Produktentwicklung und numerische Simulation (FEA/CFD). Die Produkte und Dienstleistungen von Creaform sind auf eine Vielzahl von Branchen ausgerichtet, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter, Schwerindustrie, Gesundheitswesen, Fertigung, Öl und Gas, Energieerzeugung sowie Forschung und Bildung.

