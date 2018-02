Saarländer reisen gerne nach Bruchsal

Kaum verwandelt sich die Congresshalle Saarbrücken in ein riesiges Reisebüro, schon ist Bruchsal mittendrin. Genauer gesagt wird die Touristinformation ab Freitag auf der „Reisen & Freizeit Messe Saar“ wieder emsig für das Ausflugsziel Bruchsal Werbung machen. Wie seit vielen Jahren steht der Bruchsaler Messestand auch dieses Jahr wieder neben der Kurgemeinde Bad Schönborn. „Das Saarland ist ein wichtiger Quellmarkt für die Kuren in Bad Schönborn und da liegt es nahe den Kurgästen auch das kulturelle und gastronomische Angebot von Bruchsal näher zu bringen“, so Marie-Noelle Munch von der Touristinformation Bruchsal.



Gemeinsam mit ihrer neuen Kollegin Jenny Soueis hat sie neben sämtlichen Broschüren zu Wanderwegen und Radtouren sowie zu den Sehenswürdigkeiten vor allem interessante Angebote zu den Stadt- und Erlebnisführungen im Messegepäck.



Gewiss wird der Bruchsaler Spargelschnaps, der traditionsgemäß am Stand der Touristinformation ausgeschenkt wird, auch seinen Beitrag dazu leisten, die Messebesucher für Bruchsal zu begeistern.





