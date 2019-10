Pressemitteilung BoxID: 769813 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

Öffentliche Stadtführung in Heidelsheim am 13.10.2019

Mit Rosa vom Katzenturm von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück

Lassen Sie sich verzaubern vom Charme der kleinen Reichsstadt Heidelsheim, dem ältesten Stadtteil von Bruchsal. Wir laden Sie ein zu einer Zeitreise von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück. Gästeführerin Marliese Schwedes schlüpft für Sie in die Rolle der Rosa und erzählt Ihnen Interessantes, Lustiges und Nachdenkliches. Rosa lebte mit Mann und Tochter bis 1936 im Katzenturm ohne Wasser und Strom. Was sie und ihre Vorfahren alles erlebt haben, erzählt sie bei einem ca. 1,5 stündigen Stadtrundgang durch die romantischen Gässchen Heidelsheims. Los geht es um 15.00 Uhr am Brunnen am Marktplatz und die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

