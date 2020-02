Pressemitteilung BoxID: 788382 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

Öffentliche Stadtführung "Frauengeschichte in Bruchsal" am 08.03.20

Zum Internationalen Frauentag am 8. März veranstaltet die Touristinformation Bruchsal einen frauengeschichtlichen Rundgang durch die Kernstadt mit Ruth Birkle.



Die Führung wirft einen Blick auf die Frauen, deren Geschichte oft vergessen wurde. Dabei haben auch diese Frauen die gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst und grundlegend getragen. Gerade seit den 1970er Jahren wird der Blick bewusst auf den Teil der Frauengeschichte geworfen, den eine männliche Sichtweise zu oft übersehen hatte. Bei dem interessanten Rundgang durch die Kernstadt erfährt man daher mehr über die Frauen, die hier lebten und wirkten.



Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Los geht es am 8. März um 15:00 Uhr am Haupteingang Barockschloss und die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Der nächste frauengeschichtliche Rundgang findet am 15. September um 10:00 Uhr statt und ist barrierefrei.



Weitere Informationen: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 / 50594 61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

