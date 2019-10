Pressemitteilung BoxID: 770375 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

Öffentliche Hohlwegewanderung am Sonntag, 20.10.2019

Erleben Sie das Naturerlebnis der besonderen Art im Herbst

Sie haben sich oft tief in die Landschaft eingeschnitten, vom Regen ausgewaschen, von Fuhrwerken und Menschen eingegraben. Rechts und links flaniert von Bäumen und Sträuchern, die sich mancherorts wie ein schützendes Dach darüber spannen. Ein Paradies für allerlei Tiere - Unterschlupf und Nahrungsquelle zugleich. Die Rede ist von den Hohlwegen, die so typisch für den Kraichgau sind.



Wer sich von dieser faszinierenden Kulturlandschaft verzaubern lassen möchte, sollte am Sonntag, 20. Oktober 2019 bei der öffentlichen Führung mit Gästeführer Bernhard de Bortoli dabei sein. Bei der rund zweistündigen Wanderung gibt es Wissenswertes über die Entstehung und Bedeutung dieser wertvollen Kleinode mit ihrer spezifischen Fauna und Flora. Die Strecke führt sowohl durch extensiv als auch intensiv genutzte Landschaften und vermittelt so einen interessanten Eindruck, wie sich die Kulturlandschaft im Wandel der Zeit verändert hat und wie wichtig die Notwendigkeit ihres Fortbestandes ist.



Gestartet wird um 14:00 Uhr am Parkplatz beim Belvedere, Adolf-Bieringer-Straße, in Bruchsal. Wichtig für die Wanderung sind feste Schuhe. Bei sehr schlechter Witterung kann die Wanderung aufgrund der Wegverhältnisse nicht durchgeführt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 4,00 Euro pro Person; eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 505 94-61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

