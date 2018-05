Mystisch und zauberhafter Michaelsberg

Er ist nicht besonders hoch – gerade mal 269 Meter. Man muss ihn nicht bezwingen - Straßen führen bequem hinauf. Und trotzdem: Der Michaelsberg in Untergrombach ist etwas Besonderes: grandioser Aussichtspunkt über die gesamte Rheinebene, einzigartiges Naturparadies und mystische Kulturstätte. Erkundet werden darf dies alles am Montag, den 14.05.2018, dem Tag des Wanderns, bei einer öffentlichen Führung der Touristinformation Bruchsal.



Schon zirka 3500 v. Christus lebten Menschen auf dem Michaelsberg - in einer befestigten Höhensiedlung mit einem speziellen Wall-Graben-System, das sie vor Angriffen schützte. Da diese jungsteinzeitliche Kultur dort zum ersten Mal beobachtet und dokumentiert wurde, trägt sie den Namen „Michelsberger Kultur“. Das Gestein des Michaelsbergs ist freilich noch viel älter: rund 200 Millionen Jahre, als Süddeutschland eben und von Meerwasser überschwemmt war – fossile Ammoniten und Muscheln zeugen davon.



Wenngleich viele Jahrhunderte später, mag man sich doch beim Bau der Michaelskapelle an die heidnische Vergangenheit des Berges erinnert haben. Michaelis Archangeli, so hieß die erste, 1346 schriftlich erwähnte Kapelle, die dem Erzengel Michael geweiht war, um die Bevölkerung vor wüsten Drachen zu schützen. In ihrer heutigen Gestalt wurde die Kapelle 1742 bis 1744 von Kardinal Damian Hugo von Schönborn, Fürstbischof zu Speyer, errichtet.



Indes: Der Michaelsberg ist vor allem ein Naturparadies mit seltenen Pflanzen und Tieren, von der Ästigen Graslilie bis zum Zwerg-Bläuling; mit Terrassen und Trockenmauern, Hohlwegen, Stufenrainen, Obstbäumen und Wiesen. Eine Landschaft, die das ganze Jahr mit ihrem Farbspiel bezaubert.



Treffpunkt ist am 14.05.2018 um 10 Uhr an der Michaelskapelle. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 € pro Person.



Nächste geführte Wanderung auf dem Michaelsberg 2018:



Sonntag, 09.09.2018, 10:00 Uhr



Nähere Informationen zur geführten Wanderung auf dem Michaelsberg: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 50594-61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren