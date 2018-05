Bruchsals Geheimnisse barrierefrei entdecken

Wenn sich Gästeführerin Gertrud Brückmann im Wonnemonat Mai auf den Weg macht, um gemeinsam mit anderen die Schönheiten der Bruchsaler Innenstadt zu entdecken, dann ist es wieder eine besondere Führung: montags morgens um 10 Uhr, ein bisschen kürzer als sonst und auf bequemen und vor allem barrierefreien Wegen. Kurz gesagt: Die Gästeführerin startet zu einer „seniorengerechten“ Stadtführung – dem neuen Angebot der Bruchsaler Tourismus, Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV).



Bereits im vergangenen Jahr war die Idee, Erlebnisführungen nicht nur an Wochenenden, sondern ebenso zu „seniorenfreundlichen Zeiten“ anzubieten, von BTMV, NAIS und Seniorenrat geboren worden. Ein voller Erfolg, wie sich schnell herausstellte. Denn heuer gehen diese speziellen Führungen in Bruchsal selbst nicht nur in die zweite Runde, sondern wurden sogar auf Heidelsheim ausgedehnt.



Und das hat Gertrud Brückmann für ihre Gäste ausgesucht: Zunächst wird ein Blick in die Hofkirche geworfen. „Dort lassen wir die Moderne auf uns wirken und erfahren gleichzeitig etwas über die Situation beim ehemaligen Hofkirchenbau 1723“, sagt die Gästeführerin. Im Hof des benachbarten Finanzamtes will sie anschließend den Fragen „Wer war Dr. Johann Peter Frank, und wo war der Arzneigarten des Spitals angelegt?“ auf den Grund gehen. In der ehemaligen Tabakfabrik in der Wilderichstraße erfahren die Besucher Interessantes rund um die Sozialgeschichte Bruchsals im 18. Jahrhundert. Während es beim früheren Rabbinerhaus in der Huttenstraße „auch um die dunkle Zeit Bruchsals“ geht, wie Gertrud Brückmann sagt. Sobald man freilich beim Scheffelhaus angelangt ist, wird es wieder amüsant. Denn dort wird von Dichterfürst Johann Viktor von Scheffel so allerlei Spitzfindiges zu hören sein, wenn nicht gerade sein „wildes Heer“ durch die Lüfte in der Huttenstraße rauscht.



Weiter geht es zum Brentanohaus und über das „Kaffeebückele“ zum Bergfried, dem ältesten Bauwerk der Stadt aus dem Jahr 1358. Gewiss haben dessen Steine so einiges zu erzählen. Dort endet dann auch diese besondere Erlebnisführung, die am Montag, 17. September, fortgesetzt wird - selbstverständlich ebenfalls seniorengerecht.



Die Führung mit Gertrud Brückmann findet am Montag, 7. Mai, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist der Schlosshof. Selbstverständlich sind auch „Nicht-Senioren“ willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

