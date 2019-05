Pressemitteilung BoxID: 752678 (BTMV Bruchsaler Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH)

3. Kulinarische (Ver-)Führung ein voller Erfolg

Genussvoller Stadtrundgang durch Bruchsal am 18.05.2019

Am Samstag, 18.05.2019, fand nun schon zum 3. Mal die „Kulinarische (Ver-)Führung“ der Touristinformation Bruchsal statt. Bei angenehmen Frühlingstemperaturen begleitete Gästeführer Ralf Freitag eine begeisterte Gruppe von Feinschmeckern durch die Bruchsaler Innenstadt und brachte den Gästen kulinarische Highlights der Barockstadt näher.



Auf der rund vierstündigen Tour verwöhnten die teilnehmenden Geschäfte und Gastronomen die Gaumen der Teilnehmer mit allerlei Leckereien und gaben Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Produkten. Zwischen den insgesamt 6 „Spezialitätenstopps“ erzählte Ralf Freitag interessante Geschichten und Anekdoten zur Ess- und Trinkkultur in Bruchsal sowie zu historischen Gebäuden auf der Wegstrecke.



So wurde aus dem Rundgang ein kurzweiliges Vergnügen, das allen Beteiligten große Freude bereitet hat. Für die nächste „Kulinarische (Ver-)Führung“ am Samstag, 21.09.2019 um 10:00 Uhr sind noch Plätze frei. Die Teilnahmegebühr beträgt Euro 20,00 pro Person.



Nähere Informationen: Touristinformation Bruchsal, Am Alten Schloss 22, 76646 Bruchsal, Telefon 07251 50594-61, E-Mail: touristinformation@btmv.de

