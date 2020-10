Nachdem Springer Pflege aufgrund der Pandemie verstärkt auf online Angebote für den Pflegebereich gesetzt und die Branche mit hoher Akzeptanz reagiert hat, wird nun auch der 18. Gesundheitspflege-Kongress online stattfinden. Damit ist nicht nur das Format ‚online‘ neu, auch der mehrwöchige Veranstaltungszeitraum ist ein Novum. Der Veranstalter Springer Medizin Verlag hat zusätzlich entschieden, alle Live-Webinare in diesem Jahr kostenlos anzubieten.



„Gemeinsam mit den Partnern und Sponsoren des 18. Gesundheitspflege-Kongresses haben wir aktuelle und spannende Themen gefunden, die die Pflegekräfte gerade in diesen Zeiten beschäftigen oder sogar durch die Pandemie generiert wurden. Deswegen sehen wir mit großer Vorfreude den acht Live-Webinaren entgegen, die im Umfeld des Gesundheitspflege-Kongresses stattfinden“, erklärt Andrea Tauchert, Leitung Kongressorganisation von Springer Pflege.



Die Kongresseröffnung am 13. Oktober hinterfragt, ob und was die Pflege aus der Corona-Krise gelernt hat. Weiter geht es mit Themen wie: Verhinderung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Gemeinsame Patientenberatung im Arzt-Pflege-Tandem, Verbindung von Pflegewissenschaft, Lehre und pflegerischer Versorgung, Umsetzung der generalistischen Ausbildung in der Pflege und die Umsetzung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zukunft der Pflege, sowie dem Thema ‚Team Arzt-Pflege in der Immunonkologie – Vision oder Chance? ‘. Das Webinar ‚Aktuelles aus der Berufspolitik‘ mit der Leitfrage ‚Was folgt für die #PflegeNachCorona?,‘ bildet den Abschluss des diesjährigen Kongresses.



Mehr zum Programm und Anmeldung hier. Die Anmeldung ist nur online über die Website www.gesundheitskongresse.de möglich. Jedes Live-Webinar hat dort einen eigenen Anmeldelink, so dass sich die Teilnehmer ihr Programm individuell zusammenstellen können.



Hauptsponsor ist auch in diesem Jahr das forschende Pharmaunternehmen Bristol Myers Squibb, das sich besonders in der onkologischen Pflege engagiert (www.pflege-onkologie.de).

