22.01.2018 von 17:30 bis 19:00 Uhr: Aktueller Termin der kostenlosen ärztlichen Telefonsprechstunde von Brustkrebs Deutschland e. V. zum Thema Brustkrebs

Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und die Diagnose ist schockierend. Der Verein Brustkrebs Deutschland e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, betroffene Frauen und Angehörige zu beraten und zu unterstützen und rief im Oktober 2006 die erste kostenlose Brustkrebs-Hotline in Deutschland ins Leben. Informationssuchende haben die Möglichkeit, sich zu den Bürozeiten unter der Telefonnummer 0800 0117 112 über das Thema Brustkrebs zu informieren und auszutauschen.



Im Rahmen dieser Initiative findet außerdem jeden Montag im Monat eine gebührenfreie telefonische Ärztesprechstunde mit führenden Brustkrebs-Experten statt.

Den kompletten Jahresplan finden Sie auf der Website von Brustkrebs Deutschland e.V. unter Informationen und Angebote/Beratung.

Betroffene und Angehörige können sich aktuell am 22. Januar 2018 bei

Prof. Ingrid Schreer, Fachärztin für diagnostische Radiologie, Radiologische Allianz, Hamburg informieren:



Der aktuelle Termin der kostenlosen ärztlichen Telefonsprechstunde von Brustkrebs Deutschland e. V.:



22.01.2018, 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Kostenloses Brustkrebstelefon zu Bürozeiten: (Tel.: 0800 0117 112)



Mo. 12:00-14:00 Uhr, Di. 09:00-12:00 Uhr, Do. 9:00-12:00 Uhr und 16:00-18:00 Uhr



Internet: www.brustkrebsdeutschland.de



www.brustkrebsdeutschland.tv



www.facebook.com/brustkrebsd

Brustkrebs Deutschland e.V.

Brustkrebs Deutschland e.V. ist die erste gemeinsame, gleichberechtigte und unabhängige Informationsplattform von Brustkrebsbetroffenen, Ärzten, Angehörigen und Interessierten in Deutschland. Die Beteiligten haben sich zusammengeschlossen, um die Öffentlichkeit unermüdlich aufzurütteln und vor allem die lebensrettende Bedeutung der Früherkennung immer wieder zu betonen. Unter dem Motto „Prognose Leben“ hilft Brustkrebs Deutschland betroffenen Frauen mit umfassenden Informationen zu aktuellen Therapiemöglichkeiten. Erfahrene Frauen und Ärzte stehen den Hilfesuchenden zur Seite. Unterstützt werden sie dabei auch von prominenten Botschafterinnen wie Christina Stürmer, Andrea L’Arronge, Eva Habermann, Patricia Kelly, Anna Maria Kaufmann, Patricia Riekel, Andrea Sixt, Janine White und Carolin Fink.



Weitere Informationen unter www.brustkrebsdeutschland.de, www.brustkrebsdeutschland.tv





