Beim Iconic Award 2018 wurden Kati Meyer-Brühls Designs easy pieces metal und floret in der Kategorie Winner und libellule in der Kategorie Selection gewürdigt.



Die Sessel und Sofas easy pieces metal basieren in einigen Grundzügen auf Kati Meyer-Brühls vielfach prämiertem Entwurf easy pieces aus dem Jahr 2011. Unter Beibehaltung von dessen transparenter Grundform aus einem filigranen Gestellrahmen und losen, abnehmbaren Posterelementen entwirft Kati Meyer-Brühl jetzt mit wenigen Veränderungen ein vollständig neues Sofabild. Der Gestallrahmen von easy pieces metal ist aus Metall gefertigt und dadurch besonders filigran. So bildet er einen spannungsreichen Kontrast zu den Polsterkissen, die weich gepolstert, volumenbetont und leger gestaltet sind. Der Sitzkomfort ist exzellent – und wie sein Vorgänger kann auch easy pieces metal sich durch Abnehmen der Seiten- und Rückenkissen im Handumdrehen in ein bequemes Bett verwandeln.



Der zierliche, elegante und sehr anpassungsfähige Sessel floret greift gestalterisch das Konzept einer Blüte auf: Um die Sitzbasis gruppieren sich wie Blätter drei organisch geformte Lehnenelemente. Die zeitlose Form passt in Wohn- oder Objektbereiche und in traditionelle oder moderne Räume. Sie bietet sich somit für vielfältige Nutzungsarten an.



Auch beim Sessel libellule spielt die Natur eine zentrale Rolle, lässt doch die heitere, figurative Form mit der hohen, flügelartigen Rückenlehne an eine Libelle denken. Mit optionalen Rollen gelangt der Sessel besonders schnell von einem Ort und zum anderen und ist somit universell einsetzbar. Ein Mix aus verschiedenen Bezügen und girlandenartige Schmucknähte verleihen libellule Handmade-Charme.



Kati Meyer-Brühl ist Creative Director von brühl. In ihren Arbeiten, die vielfach ausgezeichnet wurden, verbindet sie eine leichthändige, eigenständige und international verständliche Designsprache mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Sie wurden mit über 100 nationalen und internationalen Designpreisen ausgezeichnet.

