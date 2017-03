Am schönsten Ende der Welt

Südafrika gilt mit seinen Spitzenweinen, Traumlandschaften und einsamen Küsten zu Recht als »das« Sehnsuchtsland am südlichen Ende der Welt. Die abwechslungsreiche Landschaft bietet den Besuchern eine nahezu unvergleichliche Vielfalt: Von Wüsten, über Savannen und Hochgebirgen zu 3000 km Küstenlandschaft mit einsamen Stränden. Der neue Reiseführer Südafrika – Zeit für das Beste (Bruckmann Verlag) hilft bei all den Highlights, die das Land zu bieten hat, den Überblick zu behalten und die schönsten Ecken und Geheimtipps nicht zu verpassen. Er lotst die Besucher durch die Gourmet-Metropole Kapstadt, ins trendige Johannesburg und auf Safari-Tour in den Krüger National Park. Er führt zu beeindruckenden Aussichten auf den Tafelberg und an die schönsten Küstenabschnitte. Abenteuerlustigen zeigt er die besten Spots zum Rafting im Richterveld National Park und Genusssuchende führt er auf die Premium-Weingüter Südafrikas. Neben allen Highlights des Landes verraten die Autoren die schönsten versteckten Ecken des Landes und zahlreiche Insider-Tipps.



Über die Autoren:



Roland F. Karl produziert seit 35 Jahren als freier Autor und Fotograf Reisereportagen für Printmedien, u.a. auch für »Die Zeit«, »Stern«, »Handelsblatt« sowie verschiedene Reise-Magazine. Darüber hinaus ist er mit seinen Texten und Bildern an zahlreichen Buchpublikationen beteiligt.



Nicolas van Ryk hat für National Geographic fotografiert und in verschiedenen nationalen und internationalen Zeitungen und Magazinen seine Reportagen und Beiträge veröffentlicht. Er ist Mitglied der Fotoagentur Visum, Dozent an der Volkshochschule Karlsruhe und berufenes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh). Seine Arbeit hat ihn bisher in insgesamt 51 Länder und zu 213 Weltkulturerbestätten auf allen fünf Kontinenten geführt. Das Buch ist über www.bruckmann.de und im Buchhandel erhältlich.



Der Preis beträgt 16 Euro. ISBN: 978-3-7654-8509-1 Gerne schicken wir Ihnen ein Rezensionsexemplar zu, vermitteln Ihnen ein Interview mit den Autoren und stellen wir Ihnen honorarfreies Bildmaterial zur Verfügung. Den Pressetext und das hochauflösende Cover zum Download finden Sie hier.





Bruckmann Verlag GmbH

Der Bruckmann Verlag ist mit seiner über 150-jährigen Geschichte der Allround-Anbieter für Outdoor- und Reisemedien. Neben einem umfangreichen Buchprogramm erscheinen bei Bruckmann das Magazin BERGSTEIGER sowie Kalender, DVDs, Online-Portale, E-Books und Apps. Bruckmann ist heute der führende Verlag für Sport- und Aktivreiseführer und einer der wichtigsten Anbieter für hochwertige Reisebildbände.

