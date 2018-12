Hotel Residenz in Pforzheim bekommt neue Zimmer

31.12.18

Der Stuttgarter Hotelbetreiber BrownHouse Hotels & Resorts renoviert ab Dezember in mehreren Bauabschnitten das gesamte Hotel. Der erste Bauabschnitt wurde bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen.



Mit dem Kauf des Hotel Residenz in Pforzheim vor über zehn Jahren legte die Hotelbetriebsgesellschaft in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase den Grundstein für das heutige Unternehmen. Bis vor kurzem war es das größte Haus der BrownHouse Hotels & Resorts.



Im vergangenen Jahr wurden bereits alle Bäder, Aufzüge, Balkone sowie das Frühstücksrestaurant erneuert. Nun soll das Hotel in zwei weiteren Umbauphasen renoviert werden. Dabei erhalten nicht nur über 100 Zimmer eine komplett neue Ausstattung: „Wir gestalten neben den Zimmern auch die Tagungsräume und die Lobby vollkommen neu. Dabei setzen wir auf eine deutlich exklusivere Ausstattung und ein Designkonzept, welches durchaus auch mit etablierten, namhaften Hotels aus den europäischen Metropolen mithalten kann. Der Gast von heute ist deutlich anspruchsvoller geworden. Das gilt vor allem für den Schlafkomfort. Daher sind bereits alle Hotelbetten mit qualitativ sehr hochwertigen Matratzen ausgestattet worden“, so Sibylle Tödter, Direktorin des Hotel Residenz in Pforzheim.



Yoav Itzhaki, Geschäftsführer der BrownHouse Hotels & Resorts, freut sich auf die Fertigstellung des Pforzheimer Standorts: „Wir haben im Jahr 2017 angefangen, das Hotel neu zu gestalten. Unser Hotel Residenz wird nach der Fertigstellung nicht nur mehr Komfort bieten, sondern ein Design und ein Ambiente, das sicher gefällt. In der vierten und fünften Etage bieten wir zukünftig sogar eine luxuriösere Kategorie mit dem Standard eines Vier-Sterne-Hotels an. Inklusive Klimatisierung. Die Boarding-Zimmer für Langzeitaufenthalte wird es darüber hinaus weiterhin geben.“



Das Hotel Residenz wird auch während der Umbauarbeiten weiter geöffnet sein. Daher haben sich die Betreiber entschieden, die Großsanierung in mehrere Stufen zu unterteilen, um einen reibungslosen Betriebsablauf weiter gewährleisten zu können. Die sechs Etagen des Hotels werden Etage für Etage renoviert. Pünktlich zur ITB – der führenden Fachmesse der internationalen Tourismuswirtschaft – Anfang März 2019 sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes abgeschlossen sein, um den Reiseanbietern das neue Residenz Hotel in Pforzheim präsentieren zu können. In Zukunft wird es sogar eine Terrasse mit Sitzgelegenheiten in der obersten Etage des Hotels geben – mit Blick auf den Wallberg.

