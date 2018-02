Türkischer Psychrock mit Altin Gün - Debütalbum wird am 13.04. veröffentlicht!

Rock / Psych / Turkish-Funk



Auf ihrem Debütalbum “On” zeigen ALTIN GÜN wie wundervoll sich traditionelle türkische Folksongs mit Funkrhythmen und einer ordentlichen Portion Psychrock kombinieren lassen: moderner, tanzbarer Sound mit orientalischem Touch. “On” wird am 13.04. als CD und LP auf Bongo Joe veröffentlicht.



Psychedelic Rock erlebte in den Sechziger- und Siebzigerjahren in der Türkei eine echte Hochphase und genoss weltweite Aufmerksamkeit. Nachdem Bassist JASPER VERHULST einst mit JACCO GARDNER in Istanbul performte, war er unmittelbar fasziniert vom Sound der Türkei der 70er Jahre. Mit ALTIN GÜN (Dt. Goldener Tag) machte er es sich zur Aufgabe, diesen Sound wiederzubeleben und als er mit seinen Musikerkollegen BEN RIDER, NIC MAUSKOVIC (THE MAUSKOVIC DANCE BAND) und GINO GROENEVELD (JUNGLE BY NIGHT) über Facebook auf die beiden Sängerinnen MERVE DASDEMIR und ERDINC YILDIZ ECEVIT traf, war die Band komplett. Sie alle leben in Amsterdam und lassen von dort aus den Psychrock aufleben, vor allem inspiriert von NEŞET ERTAŞ, der in der Türkei für seinen einzigartigen Sound bis heute wie ein Superstar gefeiert wird.

Bei ALTIN GÜN werden neben Gitarre, Bass und Schlagzeug, auch immer wieder orientalische Instrumente eingesetzt, mit Wah-Wahs werden Gitarren verzerrt und fuzzy Sounds eingebaut. Durch den frischen Sound und einige westliche, musikalische Einflüsse wird der Anadolu Rock aufgefrischt und passt hervoragend in unsere Zeit. Sie singen von Liebe, Tod, Sehnsucht und Schicksal, gepaart mit einer Musik, die bekannt vorkommt, aber anders ist – und auch für jemanden, der kein türkisch spricht bewegend klingt.

Sowohl mit Coverversionen von Künstlern wie SELDA BACAN, BARI MANÇO oder ERKIN KORAY als auch mit eigenen Arrangements türkischer Traditionals wissen ALTIN GÜN zu überzeugen. Sie mischen Ebendiese mit Psychedelia, Funk und Psychrock und erschaffen so einen höchst tanzbaren Genre-Mix, der seinesgleichen sucht.



Außerdem sind sie auch Tour und halten dabei in zwei deutschen Städten:

15.04.18 Gretchen Club, Berlin

09.05.18 Knust, Hamburg

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren