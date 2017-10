Vollvermietung des Objektes Bonsiepen 7 an Littelfuse GmbH durch Brockhoff Office

Mit mehr als 40 Verkaufs-, Fertigungs- und Technologieeinrichtungen und weltweiten Vertriebskanälen bietet Littelfuse GmbH das branchenweit umfangreichste Angebot an Stromkreisschutzprodukten, die in der Schifffahrt, dem Bergbau, in der Nutzfahrzeuge- und Automobilindustrie Anwendung finden. Mit Bezug der ca. 250 m² Bürofläche ist das Objekt Bonsiepen 7 in der Nähe der Innenstadt ab dem 01.01.2018 vollvermietet. Bereits in diesem Jahr - ebenfalls vermittelt durch Brockhoff Office- bezog die Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH das Objekt und projektiert seither an diesem Standort komplexe Bauprojekte. Eigentümer des Objekts ist ein Privateigentümer.

Brockhoff & Partner Immobilien GmbH

Brockhoff Office gehört zur Brockhoff Holding und ist bundesweit tätig. Unter anderem ist Brockhoff & Partner Spezialist für die bundesweite Vermietung und den Verkauf von einzelhandelsgenutzten Immobilien in 1a-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte. Das Unternehmen zählt heute zu den marktführenden Immobilienberatungsgesellschaften in Deutschland. Zudem gehören die Bürovermietung im Ruhrgebiet und der bundesweite Verkauf von Büroobjekten zu unseren wesentlichen Geschäftsfeldern.

