Vermietung einer Büro- und Hallenfläche in der Steinhammerstraße 86a in Dortmund-West -vermittelt durch Brockhoff Office

Im Auftrag eines Privatinvestors konnte Brockhoff & Partner einen neuen Mieter für eine bisher leerstehende Büro- und Hallenfläche gewinnen. Bereits ab dem 01.07.2018 wird die H. J. Heine GmbH & Co. KG in die Steinhammerstraße 86a in Dortmund-West einziehen.



Das namhafte Handelsunternehmen in der Stahl- und Edelstahlbranche möchte sich nachhaltig für die Zukunft aufstellen und dieses Ziel auch mit Hilfe einer effizienteren Immobilie abbilden. Hier konnte Brockhoff Office mit einer Bürofläche von ca. 440 m² und einer Hallenfläche von 1.800 m² weiterhelfen.

Brockhoff & Partner Immobilien GmbH

