Brockhoff Retail vermittelt Wohn- und Geschäftshäuser in 1a-Lage in Helmstedt

Eine namhafte Investorengesellschaft hat mit Unterstützung des Maklerteams von BROCKHOFF RETAIL die Objekte Neumärker Straße 33 + 34 / Tiefetal 1 + 2 auf einer Grundstücksfläche von ca. 543 m² in Helmstedt erworben. Die zwei 2-geschossigen und zwei 4-geschossigen Wohn- und Geschäftshäuser, welche teilweise miteinander verbunden sind, befinden sich somit in 1a-Lage in der Fußgängerzone der Kreisstadt. Nutzer der attraktiven Einzelhandelsflächen in der Neumärker Straße sind „mobilcom debitel“ und „Tchibo“. Verkäufer des Objekts ist ein Privateigentümer. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Brockhoff & Partner Immobilien GmbH

Brockhoff Retail gehört zur Brockhoff Holding und ist bundesweit tätig. Unter anderem ist Brockhoff & Partner Spezialist für die bundesweite Vermietung und den Verkauf von einzelhandelsgenutzten Immobilien in 1a-Lagen deutscher Klein-, Mittel- und Großstädte. Das Unternehmen zählt heute zu den marktführenden Immobilienberatungsgesellschaften in Deutschland. Zudem gehören die Bürovermietung im Ruhrgebiet und der bundesweite Verkauf von Büroobjekten zu unseren wesentlichen Geschäftsfeldern.

