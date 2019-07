Pressemitteilung BoxID: 760839 (Brockhoff & Partner Immobilien GmbH)

Brockhoff RETAIL beriet bei Nachvermietung an Rossmann in Nienburg

Nienburg, Lange Straße 87.

Die einzelhandelsgenutzte Immobilie in der 1a-Lage von Nienburg befindet sich im Besitz eines Privateigentümers, den Brockhoff RETAIL im Rahmen eines exklusiven Mandats bei der Nachvermietung des Ladenlokals beraten hatte. Voraussichtlich noch in diesem Quartal wird die Drogeriekette Rossmann einen neuen Markt auf rund 600 m² Mietfläche eröffnen, die zuvor von der Drogeriekette dm genutzt wurden. Bei der Langen Straße handelt es sich um die als Fußgängerzone angelegte Haupteinkaufsstraße in Nienburg. In direkter Nachbarschaft der neuen Rossmann-Filiale befinden sich renommierte Filialisten.



Objekt-Ort: 31582 Nienburg/Weser

Objekt-Straße / Haus-Nr.: Lange Straße 87

Mietfläche in m²: Rd. 600 m²

Mieter: Rossmann Drogerie

Eigentümer: Privateigentümer

