Brockhoff LOGISTICS schafft Raum für Expansion: Verkauf von 7.000 m² Logistikfläche an Getränkegroßhändler

04.02.19

Durch die Vermittlung von Brockhoff LOGISTICS wurde Mitte letzten Jahres eine Logistikliegenschaft mit ca. 7.000 m² Fläche in Essen an den Getränkegroßhändler Kampmann & Co. GmbH verkauft. Der Familienbetrieb wird in 4. Generation geführt und ist in Essen stark verwurzelt. Für die weitere Wachstumsstrategie kam nur ein Umzug innerhalb des Stadtgebiets Essen in Frage, da der alte Standort an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Dafür nahm der Gastronomiepartner auch umfängliche Investitionen in Kauf, um das neue Objekt modernsten Standards anzupassen. Ende letzten Jahres erfolgte nach intensiven Renovierungsarbeiten der Einzug in die neuen Flächen. Verkäufer der Liegenschaft war ein Handelskonzern.



Brockhoff LOGISTICS ist innerhalb der 1987 in Essen gegründeten Brockhoff & Partner Immobilien GmbH bundesweit zuständig für die Vermietung und den Verkauf von Lagerhallen und Logistikzentren. Das Unternehmen ist Immobilienmarktführer im Ruhrgebiet und eine der führenden, inhabergeführten Immobiliengesellschaften in Deutschland.

