Bekannter A40-Orientierungspunkt "Gartencenter Augsburg" über Brockhoff INVEST verkauft

Bochum, Am Ruhrpark 7.



Rund 80.000 PKW passieren täglich das „Gartencenter Augsburg“ auf der A40 und tragen zu einer überregionalen Bekanntheit des Objekts bei. Brockhoff INVEST veräußerte im Auftrag der Firma Flach die Liegenschaft „Am Ruhrpark 7“ mit einer Grundstücksfläche von rund 21.936 m² an einen regionalen Investor. Im Jahre 2009 wurde auf dem Gelände ein Gartencenter in Stahl- und Glasbauweise errichtet, das über rund 5.800 m² Verkaufsfläche zzgl. Nebenflächen verfügt. Das Objekt ist seit Fertigstellung vollständig an die „Gartencenter Augsburg GmbH Co KG“ vermietet, die seit 2013 Teil der HELLWEG Unternehmensgruppe ist.



Mit einer über 160 Meter langen Front zur frequenzstarken Autobahn A 40 sticht die Immobilie sofort ins Auge. Die Zufahrt zum benachbarten ShoppingCenter „Ruhr Park“ führt unmittelbar an der Einfahrt zum Gartencenter vorbei und führt dem Gartencenter zusätzlich Kundschaft zu.

