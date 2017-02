Suki Waterhouse glänzt für British Airways in auffälligem Papierkleid zur Milan Fashion Week

Model Suki Waterhouse glänzt beim Foto-Shooting auf den Straßen Mailands, als sie anlässlich der aktuellen Milan Fashion Week in einem atemberaubenden Papierkleid für British Airways posiert. Das Fotoshooting unterstreicht die Liebe der Premium-Airline und der britischen Schönheit zum Reisen mit Stil.



Das Kleid wurde von der gefeierten britischen Modedesignerin und Künstlerin Zoe Bradley in 100 Stunden angefertigt. Durch die Farbkomposition aus roten, blauen und weißen Papierstücken eine Hommage an die britische Flagge, die sich in dem Corporate Design von British Airways wiederfindet.



„Zoe Bradley ist für ihre faszinierenden Papierkleider bekannt und so war ich unheimlich aufgeregt, als mich British Airways gefragt hat, ob ich dafür Model stehen möchte. Ich liebe es, wie die Farben und die Form des Kleides raffiniert die Fluggesellschaft repräsentieren. Ich habe nur gebetet, dass es nicht regnen würde!“, kommentiert Suki Waterhouse die Aktion. Zoe Bradley ergänzt: „Ich wollte ein Design kreieren, das das bekannte British Airways-Logo erfasst und gleichzeitig den Flugverkehr sowie die Verbindung zwischen Großbritannien, British Airways und Mode kommuniziert.“



Video zum Download unter: https://we.tl/Mjy8oHnxaI

British Airways

British Airways bietet zurzeit wöchentlich bis zu 344 Abflüge von Deutschland aus nach London und die gleiche Zahl an Rückflügen von London aus nach Deutschland. British Airways fliegt weltweit zu 199 Destinationen. In Deutschland fliegt British Airways acht Flughäfen an: Berlin-Tegel, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. Das Terminal 5 von British Airways in London Heathrow wurde 2015 zum vierten Mal in Folge von Skytrax als "Weltbestes Airport-Terminal" ausgezeichnet.



Die börsennotierte IAG (International Airlines Group) ist die Holding-Gesellschaft von British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus.



Mit der Airline-Allianz auf den Nordatlantikrouten können Reisende komfortabel zu mehr als 210 Zielen in den USA fliegen. Der Allianz gehören vier große Fluggesellschaften an: British Airways, American Airlines, Iberia und Finnair.



British Airways investiert in neue Flugzeuge. Zur Flotte gehören derzeit unter anderem zehn Maschinen vom Typ Airbus A380 und 13 Flugzeuge des Typs Boeing 787. Ihr erster Boeing 787-9 Dreamliner mit Vier-Klassen-Konfiguration wurde im September 2015 ausgeliefert und fliegt seit Oktober 2015. Damit hielt die First Einzug in die 787-Flotte von British Airways. 18 Flugzeuge vom Typ A350 werden 2018 an British Airways ausgeliefert.



Eine große Auswahl an sorgfältig ausgewählten Hotels, Autovermietungen und Attraktionen an einer Vielzahl von Reisezielen weltweit sind mit Flügen über ba.com/holidays buchbar.



Geschäftsreisende können vom OnBusiness-Treueprogramm profitieren, das Unternehmen erlaubt, bei British Airways, Iberia und American Airlines zusammen Punkte zu sammeln und einzulösen.



British Airways schreibt Erfolgsgeschichte mit Innovationen einschließlich der Einführung von elektronischen Gepäckanhängern, einer speziell für die Apple Watch entwickelten App, der Nutzung von iPads an Bord und des vollkommen flachen Betts in Club World, der Business-Klasse von British Airways auf Langstrecken.



Weitere Informationen sind unter ba.com abrufbar.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren