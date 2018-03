e6 Soft Lady Pink - Special Edition

Soft im Gefühl, pfeilgerade im Flug und selbstbewusst-feminin im Look und in der Verpackung. So präsentieren sich die Bälle der limitierten Damen-Sonderedition des „e6 Soft“ von Bridgestone.



Der in über 400.000 Golfball-Fittings mit Launch-Monitor als für die meisten Spieler am besten geeignete Golfball Bridgestone e6 Soft wird im Frühjahr 2018 in einer speziellen, limitierten Damen-Farbedition angeboten: Die Schale strahlend weiß und schimmernd in „Pearl White“, der markante Tourdesign-Schriftzug mit großem „B“-Logo in kräftigem Pinkrot.



Von allen Bridgestone-Golfballmodellen entwickelt der e6 Soft durch seinen weichen Hochgeschwindigkeitskern den geringsten (Side-)Spin bei Schlägen mit dem Driver und erzielt für die meisten Golfer und Golferinnen den besten hohen und geraden Start vom Tee weg. Gleichzeitig bietet er durch seine Schale ein wunderbar weiches Schlaggefühl bei allen Schlägen. Das „e“ im Namen steht übrigens für „Make golf easier“. Mit anderen Worten: Der e6 Soft ist ein echter Game-Improvement-Golfball, jetzt für kurze Zeit in einer speziellen Damenfarbversion. Hergestellt wird der Ball in den USA und es wird nur ein Produktionsdurchgang in dieser Farbvariante gefahren.



Gemäß der in den Ballfittings ermittelten Daten ist der e6 Soft passend für 85 bis 90 % aller Golfer mit normalen (moderaten) Schwunggeschwindigkeiten, bei Damen liegt der Anteil sogar noch höher.



Technik-Steckbrief:





Der e6 Soft ist der 3-Piece-Ball mit dem weichsten Kern im Markt.

Hochgeschwindigkeitskern: gegenüber dem bisherigen e6 um 6 % größer.

Delta-Wing-Dimple-Design – erzielt die höchste Oberflächenabdeckung und





Uniformität aller Bridgestone-Golfbälle. Besonderheit: Das Netzgerüst zwischen den Vertie­fungen besteht nicht aus geraden Linien, sondern aus symmetrischen blattähnlichen Formen.



Fazit:

Der e6 Soft Lady Pink ist ein moderner Hightech-Golfball in einem Must-have-Outfit.



Verfügbarkeit: Ab Mai 2018.

UVP: € 38,00 / Dutzend

