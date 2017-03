"Make Golf easier" mit den Game-Improvement-Golfbällen e6 SOFT und e6 SPEED von Bridgestone

"Lang und gerade", das ist die Haupteigenschaft sowohl des neuen e6 Soft als auch des e6 Speed. Ihre spinreduzierende Konstruktion reduziert sowohl den Rückwärtsdrall als auch Slice- und Hook-Spin für geraderen Ballflug. Das "e" im Namen steht für "Make golf easier". Mit anderen Worten: Die e6-Modelle sind echte Game-Improvement-Golfbälle.



"e6"-Technologie 2017

Die Tragflächen eines Flugzeugs dienten als Vorbild für die Weiterentwicklung eines revolutionären Dimple-Designs für die beliebten 3-Piece-Golfballmodelle. Das neue Delta-Wing-Dimple-Design des e6 Soft und e6 Speed kombiniert mehrere Dimpleformen zu einem Muster mit der höchsten Oberflächenabdeckung und Uniformität aller Bridgestone-Golfbälle. Als Besonderheit besteht das Netzgerüst zwischen den Vertiefungen nicht aus geraden Linien, sondern aus symmetrischen Formen, die an den Querschnitt einer Tragfläche beziehungsweise an die Blätter einer Pflanze erinnern.



Der Effekt ist laut Bridgestone phänomenal: "Im Vergleich zu bestehenden Dimple- Designs verhält sich das neue Delta-Wing-Design der neuen "e6"-Bälle wie ein Rennwagen zu einem Familienauto", heißt es aus der F&E-Abteilung von Bridgestone Golf.



Modell e6 Soft

Der e6 Soft ist der 3-Piece-Ball mit dem weichsten Kern im Markt. Daher liefert er bei allen Schlägen ein wunderbar weiches Schlaggefühl. Der neue Hochgeschwindigkeitskern ist gegenüber dem bisherigen e6 um 6 % größer. Gemäß der in Ballfittings ermittelten Daten ist der e6 Soft passend für 85 bis 90 % aller Golfer mit normalen (moderaten) Schwunggeschwindigkeiten.



Modell e6 Speed

Der neue "e6 Speed" liefert maximale und spinreduzierende Anfangsbeschleunigung bei angenehm weichem Schlaggefühl. Gemäß Ballfittingdaten ist der "e6 Speed" passend für 10 bis 15 % aller Golfer mit hohen Schwunggeschwindigkeiten. Zielgruppe sind die bisherigen "e7"-Spieler, die sich einen geraden und langen Ballflug wünschen und eine hohe Schwunggeschwindigkeit mitbringen. Gegenüber dem bisherigen e7 ist der neue e6 Speed im Kern um 10 % weicher.



Farben: Weiß und Optic-Gelb für beide Modelle.

Verfügbarkeit: Ab Januar 2017.

UVP: € 38,00 / Dutzend

