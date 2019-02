Innovative Mantelschicht für extra Power

07.02.19

Mit weiteren technischen Verbesserungen, in explosiver Länge, spinreduziertem Geradeausflug und angenehmem Schlaggefühl, positioniert Bridgestone seine neuen e12-Modelle als Golfbälle, die in Leistung und Qualität Tourbällen dicht auf den Fersen ist.



Tokio/Orlando/Regensburg: Bridgestone Golf präsentiert auf der weltgrößten Golfmesse in Orlando eine neue Golfballfamilie, die Länge und Genauigkeit auf ein neues Level hebt: e12 SOFTund e12 SPEED. Aufbauend auf der 3-Piece-Konstruktion der beliebten e-Modelle von Bridgestone – in 12 Jahren Bridgestone-Ballfitting die am häufigsten empfohlenen Golfbälle – sind die neuen e12 SOFT und e12 SPEED mit mehr Power und Fehlerverzeihung denn je ausgestattet.



Die Neuerungen für die Saison 2019 betreffen in erster Linie Kern und Mantel. Beide neuen Modelle - e12 SOFT und e12 SPEED – beeindrucken mit mehr Schub bei Abschlägen sowie reduziertem Sidespin. Dafür sorgen ein größerer Hochgeschwindig-keitskern, der weniger Spin und ein angenehm weiches Schlaggefühl ins Spiel bringt, sowie eine bahnbrechend neue Rezeptur für die Mantelschicht.



Mantel– Wesentliche Schlüsselkomponente beider neuen e12-Modelle ist die neue aktive Beschleunigungsmantelschicht von Bridgestone. Hier gelang der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Bridgestone ein entscheidender Durchbruch. Eine völlig neue Rezeptur macht das patentierte Hochleistungspolymer in sich homogener, fester und gleichzeitig elastischer. Sowohl der e12 Soft als auch der e12 Speed entwickeln durch die neue Active Acceleration-Mantelschicht einen höheren Schub nach dem Treffen und dadurch höhere Ballstartgeschwindigkeiten.



„In 12 Jahren Golfball-Fitting haben wir eine unglaubliche Datenmenge gesammelt, die es unseren Forschungs- und Entwicklungsingenieuren ermöglicht hat, genau zu bestimmen, wodurch Spieler Distanz und Genauigkeit verlieren", sagte Elliot Mellow, Golfball Marketingleiter bei Bridgestone Golf. „Im Gegensatz zu der traditionellen Denkschule im Golfballdesign, bei der die Energie ausschließlich aus dem Kern kommt, können wir mit unserem neuen ‚Active Acceleration Mantle‘ zusätzliche Kraft für mehr Länge aus der Mantelschicht gewinnen.“



Kern – „Lang und gerade“, das galt bereits über Jahre für das Vorgängermodell e6 und gilt in noch stärkerem Maße für den e12 mit noch größerem Kern. Bei beiden Modellen (e12 SOFT und e12 SPEED) bietet der neue größere Kern eine höhere Fehlerverzeihung (gegen ungewollten seitlichen Spin) und vermittelt gleichzeitig ein verbessertes weiches Schlaggefühl.



Schale und Dimples – In der Schale kommen die patentierten und weltweit exklusiven Delta-Wing-Dimples zum Einsatz, die den Luftwiderstand reduzieren und die Bälle mit einer optimierten Aerodynamik für ein langes stabiles Carry ausstatten.



In den Ausführungen SOFT und SPEED fügen sich die neuen e12 nahtlos in Bridgestones Ballfitting-Konzept mit jeweils geeigneten Produkten für Spieler mit mittleren Schwunggeschwindigkeiten (< 105 mph/Driver) und hohen Schwunggeschwindigkeiten (> 105 mph/Driver) ein.



Spezifikationen e12 Soft und e12 Speed:

3-Piece-Golfball; graduell fester werdender Hochgeschwindigkeitskern; Active Acceleration-Mantelschicht, Delta-Wing-Dimple-Design.



Farben:

e12 Soft: Weiß, Grün-Matt, Rot-Matt, Gelb-Matt.

e12 Speed: Weiß



Verfügbarkeit: 15. Februar 2019



UVP: Alle „e12“-Modelle: € 38,00 / Dutzend



BRIDGESTONE GOLFBÄLLE 2019 IM ÜBERBLICK

