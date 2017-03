Firestone startet Endverbraucher-Aktion "SUMMER BEATS"

Die Reifenmarke Firestone belohnt Käufer von vier Firestone Sommerreifen für Pkw, SUV/4x4 und Transporter noch bis Mai 2017 mit exklusiven Wunschprämien. Zu den Modellen der Aktion „SUMMER BEATS“ gehören unter anderem auch der neue Firestone Roadhawk und Vanhawk 2. Als besonderes Highlight verlost Firestone zusätzlich unter allen Teilnehmern insgesamt zehn Tickets für das Hurricane Festival in Scheeßel.



Die Tage werden langsam länger, der Sommer rückt näher und damit auch die Festival-Saison. Für die damit anstehenden Roadtrips zu den Musikhighlights ist die passende Bereifung sehr wichtig. Autofahrer, die sich noch bis 31. Mai 2017 für einen Satz Pkw-, 4x4-/SUV- oder Transporter-Sommerreifen von Firestone entscheiden, erhalten durch die Teilnahme an der Aktion „SUMMER BEATS“ eine von drei Wunschprämien nach Hause geliefert. Zur Auswahl stehen ein original Firestone Gläser-Set im Retro-Look, ein F-Shield Toaster sowie ein Music Tour Schlafsack. Die Teilnahme ist denkbar einfach – vier Firestone Sommerreifen im teilnehmenden Handel kaufen, unter der Aktionswebseite www.firestone-aktion.eu registrieren, Teilnahmecode anfordern und beim anschließenden Hochladen des Kaufbeleges mit angeben.



Die Firestone Wunschprämie können sich Endverbraucher bei einem Kauf von vier Reifen folgender Modelle sichern: Roadhawk, Firehawk SZ90μ und Multihawk 2 für Pkw, Destination HP für SUV/4x4 oder Vanhawk 2 für Transporter.



5 x 2 Tickets fürs Hurricane Festival



Fans der Marke Firestone können sich auf einen besonderen Bonus freuen: Firestone gibt allen Besuchern seiner „SUMMER BEATS”-Aktionswebseite die Chance, bei dem Musikhighlight in Scheeßel dabei zu sein: Die Reifenmarke verlost im Rahmen eines Gewinnspiels 5 x 2 Festival Tickets. Im Rahmen der Firestone Music Tour sponsert die Kult-Reifenmarke europaweit hochkarätige Musikfestivals – hierzulande das 21. Hurricane Festival. Mit dabei sind unter anderem Green Day, Linkin Park und Casper.



Die Firestone Sommerreifen-Aktion „SUMMER BEATS“ läuft bis zum 31. Mai 2017 bzw. solange der Vorrat reicht.



Über Firestone



Mit seinem Reifensortiment, das auf einem über hundertjährigen Erbe von Stärke und Zuverlässigkeit aufbaut, richtet sich Firestone an ein lebhaftes und junggebliebenes Publikum und gibt ihm die Freiheit, im Hier und Jetzt zu leben. Firestone wurde 1988 von der Bridgestone Corporation erworben, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche.



Besuchen Sie unser Mediencenter auf fs.bridgestonenewsroom.eu.



Weitere Informationen finden Sie auch auf www.firestone.de sowie auf Facebook.

Bridgestone Deutschland GmbH

Bridgestone EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) mit Zentralen in Belgien ist eine hundertprozentige regionale Tochtergesellschaft von der in Tokio ansässigen Bridgestone Corporation. Bridgestone EMEA mit mehr als 18.200 Mitarbeitern hat Büros in über 60 Ländern, 14 Reifen- und reifenbezogenen Produktionsstätten und betreibt ein großes F&D-Zentrum sowie ein Testgelände.









