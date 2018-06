Exklusives Fahrtraining mit dem neuen Ganzjahresreifen Weather Control A005

Autofans aufgepasst: Gemeinsam mit dem Magazin „Auto Test“ und dem Fahrsicherheitszentrum des ADAC sucht Bridgestone ab sofort sechs Leser für ein Erlebnis der Extraklasse: Am 11. August 2018 haben ausgewählte Teilnehmer die Möglichkeit, die Vorzüge des neuen Bridgestone Weather Control A005 Ganzjahresreifen unter anderem auf dem Lexus NX 300h am berühmten Sachsenring zu testen. Der Premium-Reifen ist bei Wind und Wetter allen Herausforderungen auf der Straße gewachsen. Besonders an regnerischen Tagen überzeugt der Weather Control A005 mit seiner zuverlässigen Performance – vor allem für Autofahrer in Europa ein wichtiges Argument. Die Bewerbung ist noch bis 23. Juli 2018 unter www.autobild.de/bridgestone-weathercontrol möglich.



Wo sonst der „Große Preis von Deutschland“ für Motorräder ausgetragen wird, kommen Leser der „Auto Test“ mit einem Faible für Premium-Reifen und SUV-Fahrzeuge voll auf ihre Kosten. Am 11. August 2018 haben sechs ausgewählte Leser des Magazins die Möglichkeit, den neuen Weather Control A005 Ganzjahresreifen von Bridgestone unter anderem auf dem Lexus NX 300h genau unter die Lupe zu nehmen.



Perfektes Match: Der neue Bridgestone Weather Control auf dem Lexus NX 300h



Dynamikübungen, unterschiedliche Fahrbahnbedingungen und Testfahrten auf Zeit – bei der Partneraktion von Bridgestone und „Auto Test“ erwartet die Teilnehmer ein spannendes Programm auf und abseits der Rennstrecke. Durch eine Vierjahreszeiten-Simulation vor Ort werden die Teilnehmer mit unterschiedlichen Fahrbahneigenschaften konfrontiert, mit denen sie in den jeweiligen Jahreszeiten rechnen müssen. „Dieser Ganzjahresreifen ermöglicht es unseren Kunden unabhängig von Sonne und Hitze, Regen oder gelegentlichem Schneefall, unbesorgt an ihr Ziel zu gelangen“, erklärt Christian Mathes, Manager Motorpresse der Bridgestone Central Region. „Sommer- und Winterreifen sind zwar immer noch die beste Wahl für die jeweiligen Jahreszeiten, aber es gibt bestimmte Kunden und Situationen, für die sich Ganzjahresreifen lohnen – darunter fallen Autofahrer, die in einer urbanen und ebenen Umgebung leben, in der nur gelegentlich Schnee fällt. In diesem Zusammenhang richten wir immer wieder Veranstaltungen wie diese aus, um unser neues Produkt zu präsentieren und mit unseren Endkunden in Kontakt zu treten. So können wir ihnen den für ihre Anforderungen besten Reifen empfehlen“, so Mathes weiter.



Der Bridgestone Weather Control A005 wurde mit dem Kunden für den Kunden entwickelt und kann mit dem EU-Reifenlabel A für die Nasshaftung sowie je nach Reifendimension mit dem B- bzw. C-Label für den Rollwiderstand aufwarten. Dank seiner zuverlässigen Performance auf Schnee trägt der Bridgestone Weather Control A005 zudem das gesetzlich vorgeschriebene Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke), das seine Nutzung 365 Tage im Jahr erlaubt.



Der Ganzjahresreifen ist ab sofort im Handel verfügbar. Mit 64 unterschiedlichen Reifengrößen von 15 bis 20 Zoll können über 90 Prozent aller Pkw und SUV ausgestattet werden – weitere Dimensionen sind ab 2019 erhältlich. Kurz nach der Ersteinführung des Weather Control A005 wird Bridgestone Ende 2018 zudem vier Größen für Kleintransporter auf den Markt bringen, die mit der fortschrittlichen DriveGuard Technologie ausgestattet sind. Diese einzigartige Innovation ermöglicht es Autofahrern, ihre Reise auch im Falle einer Reifenpanne unbesorgt fortzuführen.[1]



Weitere Infos rund um das Event am Sachsenring und die Bewerbung erhalten Sie unter www.autobild.de/bridgestone-weathercontrol. Die Übernachtung vom 10. auf den 11. August 2018 sowie die Verpflegung am Eventtag sind inklusive, die An- und Abreise erfolgt individuell. Bewerbungsschluss ist am 23. Juli 2018.

Bridgestone Deutschland GmbH

Bridgestone Europe NV/SA mit der Zentrale in Brüssel, Belgien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Bridgestone Europe betreibt ein F&E-Zentrum, ein Testgelände sowie 12 Produktionsanlagen und Büros in mehr als 60 Ländern mit mehr als 18.200 Mitarbeitern. Premium-Reifen von Bridgestone Europe werden weltweit verkauft. Die Vertriebsgesellschaften Bridgestone Deutschland GmbH in Bad Homburg vor der Höhe, die Bridgestone Europe Niederlassung Schweiz in Spreitenbach und die Bridgestone Europe Niederlassung Österreich in Wien sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken sie den wichtigsten europäischen Markt ab.



