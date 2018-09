Der neue Bridgestone Ecopia H002 hilft Flotten, ihre Betriebskosten nachhaltig zu senken

19.09.18

Bridgestone, der Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche1, hat im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge 2018 die neueste Generation seiner kraftstoffeffizienten Ecopia Reifen vorgestellt. Dank des innovativen Laufflächendesigns und einer neuartigen Gummimischung ermöglicht der neue Ecopia H002 eine Senkung der Gesamtbetriebskosten von Flotten im Fernverkehr – ohne Kompromisse bei der Kilometerleistung einzugehen.2 Der Ecopia H002 zeichnet sich durch die beste Kraftstoffeffizienz seiner Klasse aus, erzielt hervorragende Leistung bei Nässe und bietet das ganze Jahr über optimalen Komfort.



Beste EU-Labelwerte für Kraftstoffeffizienz und überzeugende Nasshaftung



Treibstoff ist bei Fernverkehrsflotten mit 30 Prozent aller Ausgaben der mit Abstand größte Betriebskostenfaktor. Zudem sieht sich die Branche mit immer anspruchsvolleren CO2-Emissionsvorschriften und wiederkehrenden Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit konfrontiert. Als Antwort auf die alltäglichen Herausforderungen von Flottenbetreibern präsentiert Bridgestone nun die neuentwickelte Generation Ecopia Reifen.



Der neue Ecopia H002 gilt mit dem EU-Label A für Lenkachse, Antriebsachse und Anhänger als kraftstoffeffizientester Reifen seiner Klasse. Durch den Einsatz neuer Ecopia Reifen auf allen Achspositionen könnte eine durchschnittliche Flotte im Fernverkehr somit mehr als 200.000 € pro Jahr an Treibstoffkosten einsparen und ihre CO2-Emissionen um 546 Tonnen pro Jahr reduzieren.3



Neben den Vorteilen in puncto Kraftstoffeffizienz übertrifft der neue Bridgestone Ecopia H002 seine Wettbewerber auch in Bezug auf seine Performance bei Nässe: Der TÜV SÜD bescheinigt ihm eine erstklassige Nasshaftung – mit EU-Label B für Lenkachs-, Antriebsachs- und Aufliegerreifen.4 Zudem zeichnete ihn der TÜV SÜD mit dem offiziellen Reifen-Prüfzeichen für seine hohe Qualität und Sicherheitsstandards aus.





Doch die neue Ecopia Generation überzeugt nicht nur bei Nässe, sondern auch im Winter: Als einziger Reifen für den Fernverkehr ist der Ecopia H002 mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) sowie M + S Kennzeichnung an allen Achspositionen verfügbar. So können Fahrer und Flottenbetreiber das ganze Jahr über von den Vorteilen des Reifens profitieren.





Der ganzheitliche Ansatz zur Kraftstoffeinsparung von Bridgestone





Die weiterentwickelte Ecopia Reihe ist die neueste Innovation von Bridgestone, um den Kraftstoffverbrauch von Flottenbetreibern zu reduzieren. In Verbindung mit Bandag FuelTech® Runderneuerungen, dem Reifenüberwachungssystem TireMatics und dem umfassenden Reifenmanagement-Service für Nutzfahrzeuge, „Total Tyre Care“, unterstützt der Ecopia H002 Flottenbetreiber dabei, ihre Betriebskosten nachhaltig zu senken.





Paolo Ferrari, CEO und Präsident von Bridgestone EMEA, zum Launch des Ecopia: „Durch unsere enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, unser großes und wachsendes Servicenetzwerk und umfassende Erkenntnisse aus unserem Reifenmanagementsystem ‚Total Tyre Care‘ verstehen wir die Bedürfnisse von Flotten besser als irgendjemand anderes. In einer sich rasch wandelnden Branche legen Fuhrparkbetreiber zunehmend Wert auf Effizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Komfort. Genau das erreichen wir mit dem neuen Ecopia H002, der über 14 Millionen Kilometer bei unseren wichtigsten Flottenkunden in Europa auf Herz und Nieren geprüft wurde."





Der neue Ecopia H002 kommt im September 2018 in den Größen 315/70R22.5 für Lenk-/ Antriebsachse und 385/55R22.5 & 385/65R22.5 als Aufliegerreifen auf den Markt. Bis Ende 2018 werden drei weitere Produkte verfügbar sein. Die 60"-Serie wird 2019 fertiggestellt und deckt alle wichtigen Größen für den Fernverkehr ab.





Besuchen Sie den Bridgestone Messestand (Halle 16, Stand C01) auf der IAA 2018 und erfahren Sie mehr über die neue Generation Ecopia Reifen und die weiteren Mobilitätslösungen, Technologien und Produkte von Bridgestone.



1 Basierend auf dem Reifenabsatz in 2016. Quelle: Tire Business 2017 – Global Tire Company Rankings.

2 Kraftstoffeffizienz in den Größen 315 / 70R22.5 und 385 / 55R22.5 gemäß europäischer Reifenkennzeichnungsverordnung. Gleiche Kilometerleistung gegenüber Produkten der vorherigen Generation basierend auf internen Tests in den Jahren 2017 und 2018.

3 Finanzielle Einsparungen und CO2-Reduzierung für die gesamte Flotte auf der Grundlage der folgenden Annahmen: Flottengröße von 150 Zugmaschinen und 150 Anhängern, 130.000 km jährliche Laufleistung pro LKW, Dieselpreis 1,2 € / l.

4 EU-Reifenlabel B für die Nasshaftung in den Größen 315 / 70R22.5 und 385 / 55R22.5 gemäß der europäischen Reifenkennzeichnungsverordnung. Klassenbester im Bereich Nasstraktion nach dem Wet-Hill-Climb-Test, durchgeführt von TÜV SUD im Juli-August 18, auf Anfrage von Bridgestone Europe. Mitbewerberprodukte im Test: Goodyear Fuelmax D, Kontinental Ecoplus HD3, Michelin X-Linie Energie D2, Pirelli TH: 01. Berichtnummer: 713136052-7.

(lifePR) (