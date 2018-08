Das Bridgestone Team "Heimliche Sieger" geht an den Start

Vorfreude funkelte in den Augen der 13 hoch motivierten Laufanfänger, die in den letzten Wochen von Olympiasieger Fabian Hambüchen und Reifenhersteller Bridgestone ausgewählt wurden, um für den ersten 10-Kilometer-Lauf ihres Lebens zu trainieren. Als Teil der Bridgestone Kampagne „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“ wollen sie sich gemeinsam als Team „Heimliche Sieger“ der großen Herausforderung stellen, im Herbst 2018 den „Bridgestone Great 10k“ in Berlin zu absolvieren. Bridgestone Markenbotschafter Hambüchen steht den Laufanfängern dabei nicht nur als Mentor zur Seite, auch er wird sich die Laufschuhe schnüren und bis zur Ziellinie in Berlin kämpfen. Denn selbst das Turn-Ass ist bislang nicht weiter als drei Kilometer gelaufen, ohne dabei Schnappatmung zu bekommen, und setzt nun auf die Unterstützung seines Teams.



„Jeden von uns treibt etwas anderes an, für das es sich zu kämpfen lohnt“, berichtet Spitzensportler Fabian Hambüchen. „Der eine sucht einen Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag, der nächste möchte fitter werden, um endlich mit seinen Kindern richtig auf dem Spielplatz toben zu können. In uns allen steckt ein ‚Heimlicher Sieger‘ und wir alle können unsere Träume erreichen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Und genau damit haben wir jetzt angefangen!“



Auch die junge Mutter Nina (32) aus München hat es ins Team geschafft und träumt nun davon, ihr ganz persönliches Ziel zu erreichen: „Nach einer harten Schwangerschaft, einer schweren Geburt und dem Wiedereinstieg in meinen Job blieb Sport für mich drei Jahre auf der Strecke. Jetzt fange ich bei null an und möchte es meinen Freunden, meiner Familie und mir selbst beweisen! Ich werde wieder fit – denn alles ist möglich, wenn man fest an seinen Traum glaubt und die richtige Unterstützung wie Fabian und unser Team an seiner Seite hat!“



Als weltweiter Olympischer Partner und Initiator des Trainings kümmert sich Bridgestone um die optimale Unterstützung der Laufanfänger: Alle Teilnehmer erhalten eine intensive Betreuung durch einen ausgebildeten Laufcoach, einen ausführlichen Medizin- und Gesundheitscheck, individualisierte Trainingspläne sowie eine professionelle Ausrüstung.



Die Aktion ist Teil der Bridgestone Kampagne „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“, die im Rahmen der weltweiten Partnerschaft mit den Olympischen Spielen entwickelt wurde, um das sportliche Engagement in Deutschland sichtbar zu machen. Der Olympiasieger im Kunstturnen Fabian Hambüchen ist einer der Botschafter der Kampagne, der trotz vieler Widerstände nie aufgegeben und hart dafür gekämpft hat, sich seinen Traum vom Olympiasieg zu erfüllen. Bridgestone möchte Menschen aller Altersgruppen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Leidenschaften inspirieren und dazu motivieren, niemals aufzugeben und für ihre Träume zu kämpfen – trotz aller Hindernisse auf ihrem Lebensweg. Denn wie auch die Olympische Bewegung versteht Bridgestone, dass die Reise ebenso wichtig ist wie das Ziel.

Bridgestone Deutschland GmbH

Wir, Bridgestone Europe NV/SA, sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Seit knapp 90 Jahren liefern wir kontinuierlich Premium-Produkte, auf die sich die Menschen verlassen können, um sicherer und komfortabel an ihr Ziel zu gelangen. Hierfür wird uns eine Menge Vertrauen entgegengebracht: Wir verfügen über brillante Chemiker, Ingenieure und Wissenschaftler sowie über die modernsten Fabriken Europas, die weltbesten Technologien und ein führendes F&E-Zentrum. Für uns stehen optimale Lösungsansätze zu alltäglichen Anforderungen im Straßenverkehr im Fokus - egal was kommt. Unsere Vertriebsgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland (Bad Homburg vor der Höhe), der Schweiz (Spreitenbach) und Österreich (Wien) sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken wir den wichtigsten europäischen Markt ab.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren