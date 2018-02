Bridgestone erhält zum zweiten Mal in Folge Bestnoten im CDP Supplier Engagement Rating

Bridgestone wird zum zweiten Mal vom CDP* geehrt: Die Nichtregierungsorganisation sammelt und verbreitet Umweltinformationen, auf deren Basis sie Unternehmen hinsichtlich ihres Nachhaltigkeitsengagements bewertet. Bridgestone gilt mit seinen Bestrebungen den CO2-Ausstoß in der eigenen Lieferkette zu verringern und dem Klimawandel entgegenzuwirken, als weltweit führend. In diesem Zusammenhang nahm der CDP Bridgestone, wie schon im Vorjahr, in die eigene Bestenliste auf und vergab im Supplier Engagement Rating die Bestnote A für Klimaschutz in der Lieferkette. Gleichzeitig wurde Bridgestone als weltweit führend im nachhaltigen Umgang mit Wasser ausgezeichnet und dafür ebenfalls in die „Water A List“ des CDP aufgenommen.



Im Rahmen seines weltweiten CSR-Engagements „Our Way to Serve“ verfolgt Bridgestone eine langfristige Zukunftsvision, um der heutigen und zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt zu bewahren. Das Unternehmen strebt mit seiner Zukunftsvision bis 2050 und darüber hinaus eine konzernweite Balance von Geschäftsbetrieb und Umweltschutz an.



Bridgestone reduziert dazu den CO2-Ausstoß auf allen Etappen im Lebenszyklus seiner Produkte: von der Beschaffung des Rohmaterials über die Produktion, den Verkauf und Gebrauch bis zur Entsorgung oder dem Recycling. Das Engagement von Bridgestone für eine nachhaltige Gesellschaft wurde nun mit der erneuten Aufnahme in die Bestenliste des CDP für Klimaschutz in der Lieferkette sowie der höchstmöglichen Auszeichnung im Supplier Engagement Rating honoriert.



Das Supplier Engagement Rating wurde vom CDP im Jahr 2017 eingeführt und hat inzwischen über 3.300 Unternehmen im Hinblick auf ihre Strategien für Klimaschutz in der Lieferkette beurteilt. Bridgestone wurde bereits im vergangenen Geschäftsjahr neben 58 weiteren Unternehmen mit der Bestnote A bewertet und in Anerkennung des Engagements zur Verringerung von CO2-Ausstoß sowie klimabedingter Risiken in der Lieferkette in die Bestenliste aufgenommen.

* CDP, früher Carbon Disclosure Project, ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Sitz im Vereinigten Königreich. CDP sammelt und verbreitet Umweltinformationen, die in Verbindung mit Unternehmen und Städten stehen. Als Vertreter für institutionelle Anleger auf der ganzen Welt ermutigt CDP Großunternehmen weltweit, Informationen zu Klimawandel, Treibhausgasemissionen, Wasserbewirtschaftung und anderen Umweltbelangen zu veröffentlichen. Darüber hinaus bewertet CDP solche Unternehmen.



Weiterführende Links:



CSR-Webseite von Bridgestone

http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html



Nachhaltigkeitsbericht 2016 von Bridgestone

http://www.bridgestone.com/responsibilities/library/



Geschäftsbericht 2016 von Bridgestone

http://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/index.html



Website „Our Way to Serve“

http://www.bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/index.html



Bridgestone auf der Water A-Liste des CDP

http://www.bridgestone.de/tyre-talk/article/bridgestone-auf-der-a-liste-des-cdp/



Externe Bewertungen für Bridgestone

http://www.bridgestone.com/responsibilities/rating/index.html

Bridgestone Deutschland GmbH

Bridgestone Europe mit der Zentrale in Brüssel, Belgien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Bridgestone Europe betreibt ein F&E-Zentrum, ein Testgelände sowie 14 Produktionsanlagen und Büros in mehr als 60 Ländern mit mehr als 18.200 Mitarbeitern. Premium-Reifen von Bridgestone Europe werden weltweit verkauft. Die Vertriebsgesellschaften Bridgestone Deutschland GmbH in Bad Homburg vor der Höhe, die Bridgestone Europe Niederlassung Schweiz in Spreitenbach und die Bridgestone Europe Niederlassung Österreich in Wien sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken sie den wichtigsten europäischen Markt ab.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren