Die Bridgestone VT-Prämienaktion für Landwirtschaftsreifen wurde verlängert: Bis zum 30. September 2018 können sich Käufer von mindestens zwei ausgewählten Reifen aus der Bridgestone VT-Serie in Deutschland und Österreich eine Barprämie von bis zu 300 Euro je Achse sichern.[1] Die Aktion ist unabhängig vom Händler, bei dem die Profile erworben werden.



Die Teilnahme ist denkbar einfach! Der Kunde registriert sich nach dem Reifenkauf online unter www.bridgestone-vt.eu und lädt seine Rechnung hoch. Anschließend wird die Prämie auf das angegebene Konto überwiesen. Die Höhe der Gutschrift hängt vom Durchmesser der gekauften VT-Reifen ab. Für Reifen mit einem Durchmesser von 30 Zoll und kleiner werden 150 Euro je Achse gutgeschrieben. Bei einem Durchmesser über 30 Zoll klingelt die Kasse gleich doppelt: Pro Achse erhalten Kunden für den VT-Tractor und VT-Combine dann sogar 300 Euro zurück.



Zwei Agrarprofile zur Auswahl



Um bei der Bridgestone VT-Prämienaktion den Reifendurchmesser in Bares einzutauschen, haben Kunden die Wahl zwischen zwei verschiedenen Premium-Landwirtschaftsreifen: Der VT-Tractor, das Flaggschiff unter den Traktorenreifen von Bridgestone, ermöglicht eine geringe Bodenverdichtung bei großer Bodenaufstandsfläche und bietet eine herausragende Traktion bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch. Der VT-Combine wurde dagegen speziell für Feldhäcksler und Erntemaschinen entwickelt und bietet eine um 20 Prozent höhere Tragfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Standardreifen (ETRTO Standard). Er unterstützt Landwirte mit seiner exzellenten Traktion, Langlebigkeit, Komfort und Bodenschonung dabei, schneller zu arbeiten und bessere Erträge zu erzielen. Somit schützen Landwirte durch die Nutzung von Reifen der VT-Serie ihre wertvollste Ressource – den fruchtbaren Boden.



Bridgestone: führend im Bereich Landwirtschaftsreifen



Das Unternehmen entwickelt seit Jahrzehnten qualitative und innovative Landwirtschaftsreifen. Ob unter der traditionellen Reifenmarke Firestone mit starker Präsenz im europäischen Landwirtschaftssektor oder mit der Bridgestone VT-Serie. Der Reifenhersteller ist ein zuverlässiger Partner für Landwirte und Lohnunternehmer und hilft ihnen, das Beste aus ihrem landwirtschaftlichen Betrieb herauszuholen.



Die Bridgestone VT-Prämienaktion läuft noch bis zum 30. September 2018.



[1] Abgabe der Prämie nur solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bridgestone Deutschland GmbH

Bridgestone Europe NV/SA mit der Zentrale in Brüssel, Belgien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Bridgestone Europe betreibt ein F&E-Zentrum, ein Testgelände sowie 12 Produktionsanlagen und Büros in mehr als 60 Ländern mit mehr als 18.200 Mitarbeitern. Premium-Reifen von Bridgestone Europe werden weltweit verkauft. Die Vertriebsgesellschaften Bridgestone Deutschland GmbH in Bad Homburg vor der Höhe, die Bridgestone Europe Niederlassung Schweiz in Spreitenbach und die Bridgestone Europe Niederlassung Österreich in Wien sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken sie den wichtigsten europäischen Markt ab.



