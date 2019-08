BrickVest

Von Emmanuel Lumineau und Dr. Thomas Schneider in London gegründet, entwickelt BrickVest digitale Plattformen und Lösungen für die Immobilienwirtschaft:



• BrickVest Access (B2C), die europäische Immobilien-Investmentplattform von BrickVest, ist voll reguliert, besitzt eine „Full-Scope-AIFM-Lizenz“ und erfüllt damit die strengsten regulatiorischen Standards im Bereich des Fondsmanagements in Europa. BrickVest Access ermöglicht seinen Mitgliedern, sich an ausgewählten Investments auf institutionellem Niveau zu denselben Konditionen zu beteiligen wie institutionelle Investoren.

• BrickVest Select (B2B), eine Deal-Sourcing-Plattform für institutionelle Investoren, die diesen Zugang zu professionellen Immobilieninvestments weltweit erschließt.

• BrickVest Solutions (B2B), eine Palette von RegTech-Modulen und -Services aus den Bereichen Finanzierung, Regulierung und Technologie, mit Fokus auf Liquiditätsaspekten.



Seit der Gründung im Jahr 2015 haben sich mehr als 6.000 Investoren und über 800 Immobilienunternehmen bei BrickVest registriert. In London und Berlin ansässig, konnte BrickVest 2017 eine der umfangreichsten Serie-A-Finanzierungsrunden im Proptech-Sektor mit der BerlinHyp, dem führenden Immobilienfinanzierer der Sparkassengruppe – Deutschlands größter Bankengruppe – sowie mit der Aareal Bank abschließen. Zudem erwarb die Aareal Bank im Dezember 2017 eine strategische Beteiligung an BrickVest. BrickVest ist Mitglied der Association of Real Estate Funds (AREF) und der European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles (INREV).

BrickVest wird von der BrickVest Markets Ltd, einer bevollmächtigten Vertretung der BrickVest IM Ltd, betrieben, die bei der Financial Conduct Authority in London unter der Nummer 737644 registriert ist. BrickVest Markets Ltd und BrickVest IM Ltd sind jeweils 100-prozentige Tochterunternehmen der BrickVest Ltd, die in England und Wales unter der Nummer No. 09294583 als Limited Company registriert ist und ihren Sitz unter der Adresse 91 Goswell Road in EC1V 7EX London hat.



Weitere Informationen finden Sie unter https://brickvest.com/de/