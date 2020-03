Pressemitteilung BoxID: 791023 (Braunschweig Stadtmarketing GmbH)

Stadtmarketing sagt Stadtführungen ab

Tickets werden erstattet

Die Stadtführungen aus dem Angebot der Braunschweig Stadtmarketing GmbH finden bis auf Weiteres nicht statt. Wer bereits Tickets für öffentliche Führungen gebucht hat, bekommt diese erstattet.



Betroffen sind alle öffentlichen Führungen, die das Stadtmarketing selbst veranstaltet, und größtenteils auch die Führungen, die das Stadtmarketing für andere Veranstalterinnen und Veranstalter vermittelt. Wer bereits Tickets gekauft hat, kann sich per E-Mail an touristinfo@braunschweig.de oder telefonisch unter 0531 470-2040 an die Touristinfo wenden und bekommt den Kaufpreis erstattet. Die Touristinfo ist aktuell für Publikumsverkehr geschlossen, aber montags bis freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar.



Bis auf Weiteres werden auch keine Gruppenführungen organisiert. Gruppen, die bereits individuelle Termine für Führungen vereinbart hatten, wenden sich bitte ebenfalls an die Touristinfo, um das weitere Vorgehen zu besprechen.



Das Stadtmarketing wird informieren, sobald die Führungen wieder stattfinden. Weitere Informationen sowie ein Formular für die Rücküberweisung gibt es unter www.braunschweig.de/stadtführungen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (