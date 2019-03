Kreativwettbewerb beendet - jetzt startet die Abstimmung auf Facebook

08.03.19

Ab Montag heißt es: „Deine Entscheidung!“, denn am 11. März Uhr startet auf Facebook die Abstimmung darüber, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Kreativwettbewerb „Mach was draus!“ rund um das Löwenlogo gewinnen. Auf die ersten drei Plätze warten Preise mit Braunschweig-Bezug.



„Deine Stadt. Deine Liebe. Dein Löwe.“ ist der Slogan des Löwenlogos, das das Stadtmarketing im Internet unter www.braunschweig.de/mein-löwe zum Herunterladen und Verwenden für alle Braunschweig-Fans zur Verfügung stellt. Mit dem Kreativwettbewerb „Mach was draus!“ rief das Stadtmarketing dazu auf, das Löwenlogo individuell und einfallsreich zu gestalten. Diesem Aufruf sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fantasievoll gefolgt und haben das Löwenlogo unter anderem auf Taschen gemalt, vom Leuchtbakterium Aliivibrio fischeri visualisieren lassen oder als Spazierweg kreativ in Szene gesetzt. Heute endet die Bewerbungsphase des Wettbewerbs. Am Montag, 11. März, beginnt die nächste Phase, in der jeder bei Facebook unter www.facebook.com/braunschweig für das tollste Werk abstimmen kann. Die Umfrage läuft bis Donnerstag, 14. März.



Die drei Gewinnerinnen und Gewinner können sich auf Preise freuen. Der Hauptgewinn ist ein Werk des regionalen Computerkünstlers Carlos. Von dem exklusiven Kunstdruck, der das Löwenlogo zeigt, existieren nur zwei Exemplare. Die Preise für den zweiten Platz sind zwei MuseumsCards, die einmaligen freien Eintritt in den sieben größten Museen Braunschweigs sowie ein Jahr lang ermäßigten Eintritt ermöglichen. Der oder die Drittplatzierte gewinnt ein „Monopoly Schlösser & Burgen“. Bei dieser Version des beliebten Gesellschaftsspieles stehen statt Straßen Schlösser und Burgen zum Verkauf, darunter auch das Braunschweiger Residenzschloss.

