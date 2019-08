Pressemitteilung BoxID: 761905 (Braunschweig Stadtmarketing GmbH)

Kinder-Rallye durch Braunschweig

Rätselspaß bei der Stadtentdeckung

Ferienabenteuer für Daheimgebliebene und Gäste: Junge Entdeckerinnen und Entdecker zwischen acht und zehn Jahren können sich bei der Kinder-Rallye durch Braunschweig auf die Jagd nach den richtigen Antworten begeben. Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH bietet die Gruppenführung für bis zu 25 Personen ganzjährig auf Anfrage an.



Jede Information kann eine Lösung sein. Deshalb gilt es, genau hinzuschauen und zuzuhören, wenn die Gästeführerin oder der Gästeführer interessante Details über die Löwenstadt verrät. In rund 90 Minuten geht es vom Burgplatz mit dem Braunschweiger Löwen, dem Dom St. Blasii und der Burg Dankwarderode zum Altstadtmarkt. Ihr neu erworbenes Wissen können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem Fragebogen mit 28 Fragen, den sie nach der Tour erhalten, unter Beweis stellen.



Für 80 Euro pro Gruppe mit bis zu 25 Personen ist die Gruppenführung in der Touristinfo, Kleine Burg 14, per Mail an touristinfo@braunschweig.de oder telefonisch unter 0531 470-2040 buchbar. Der Termin ist frei wählbar. Eine Buchung muss mindestens fünf Werktage vor dem Führungstermin erfolgen und die Begleitung durch einen Erwachsenen ist notwendig.



Weitere Informationen und Führungen aus dem Angebot des Stadtmarketings gibt es unter www.braunschweig.de/stadtführungen und www.braunschweig.de/gruppenführungen.



Termine: auf Anfrage

Treffpunkt: Touristinfo Braunschweig, Kleine Burg 14

Dauer: circa 1,5 Stunden

Preis: 80 Euro für Gruppen bis 25 Personen

Die Begleitung durch einen Erwachsenen ist Voraussetzung.

