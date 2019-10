Pressemitteilung BoxID: 770261 (Braunschweig Stadtmarketing GmbH)

Frequenzen in Braunschweiger Innenstadt bleiben stabil

Über 39,5 Millionen Besucherbewegungen von September 2018 bis August 2019

Die Braunschweiger Innenstadt überzeugt auch im dritten vollständig per Laser erfassten Jahr mit stabilen Besucherfrequenzen. Vom 1. September 2018 bis zum 31. August 2019 konnte die Braunschweig Stadtmarketing GmbH insgesamt mehr als 39,5 Millionen Besucherbewegungen verzeichnen.



„Die Auswertung zeigt weiterhin sehr stabile Frequenzen“, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Knapp 3,2 Millionen Besucherbewegungen erfassten die Lasergeräte an sechs Standorten durchschnittlich pro Monat, den naturgemäß stärksten Monat Dezember außen vorgelassen. „Die Gesamtfrequenz schwankt mit über 39,5 Millionen um weniger als ein Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das war zu erwarten, da nicht nur die Adventszeit regnerisch war, sondern sich auch der Frühling wechselhaft zeigte.“ Mit rund 41 Prozent höheren Frequenzen als beim durchschnittlichen Monatswert fällt der Dezember zwar auch im betrachteten Zeitraum stark aus, der Unterschied ist aber nicht ganz so deutlich wie noch im Vorjahr. Zudem war der Mai ungewöhnlich kühl, während der Sommer Braunschweig längere Hitzeperioden bescherte. Das machte sich insbesondere im August bemerkbar. Im Vorjahreszeitraum lag dieser mit elf Prozent mehr Passantenbewegungen noch deutlich über dem Monatsmittel, dieses Jahr entsprach er nur etwa dem Durchschnitt. „Besonders die letzte Woche im August war sehr warm. Wenn sich der Sommer gerade zum Ende hin von seiner besten Seite zeigt, nutzen die Braunschweigerinnen und Braunschweiger das lieber, um noch einmal zu grillen, in den Garten oder ins Freibad zu gehen“, so Leppa.



Auf die üblichen Ladenöffnungs- und Geschäftszeiten entfallen rund 83 Prozent der Besucherbewegungen. Damit sind die Frequenzen während der Öffnungszeiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um rund zwei Prozent gestiegen. Das unterstreicht Braunschweigs Bedeutung als Einkaufsstadt. Doch auch außerhalb dieser Zeiten haben die Lasermessgeräte rund sieben Millionen Bewegungen verzeichnet. An Sonntagen beispielsweise hat sich die Frequenz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum durchschnittlich um elf Prozent erhöht. „Die Auswertung belegt noch einmal, dass der Angebotsmix in der Innenstadt funktioniert“, sagt Olaf Jaeschke vom Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. „Besucherinnen und Besucher kaufen gern in der Braunschweiger Innenstadt ein. Aber sie kommen auch, um etwas Gutes zu essen, die Freizeitangebote zu nutzen oder eine Veranstaltung zu erleben.“ Bei Veranstaltungen ist die Frequenz rund 20 Prozent höher als an durchschnittlichen Vergleichstagen, an Sonntagen sind es sogar 50 Prozent und an Veranstaltungswochenenden mit sonntäglicher Verkaufsöffnung 71 Prozent.



Etwa 6,6 Millionen Mal haben die Lasermessgeräte an sechs unterschiedlichen Standorten in der Braunschweiger Innenstadt durchschnittlich ausgelöst. Der neue und siebte Messpunkt in der Neuen Straße ist nicht in die Auswertung eingeflossen, da er erst seit Ende März im Einsatz ist. Die Auswertung zeigt insgesamt eine gleichmäßige Verteilung über die Standorte Damm, Hutfiltern, Langer Hof, Schuhstraße, Poststraße und Sack. Am stärksten frequentiert war in dem Zeitraum der Messpunkt in der Straße Hutfiltern mit über 7,3 Millionen Besucherbewegungen. Außerdem hat im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum die Schuhstraße an Frequenz hinzugewonnen. „Da macht sich bemerkbar, dass die Burgpassage teilweise geschlossen war und sie durch die Schließung der Geschäfte als Laufroute nicht mehr so attraktiv für Besucherinnen und Besucher ist“, so Leppa. „Hier wird es spannend, zu beobachten, wie sich die für die Innenstadt geplanten Entwicklungen wie der Umbau von der Passage zur Burggasse und der Umbau des Welfenhofs auf die Frequenzen auswirken.“



Laserbasierte Frequenzmessung



Seit Ende September 2016 erfasst das Stadtmarketing, unterstützt durch den Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig e. V. und die Schloss-Arkaden, die Frequenzen in der Innenstadt an sechs Standorten digital: Damm, Hutfiltern, Langer Hof, Schuhstraße, Poststraße und Sack. Seit Ende März ergänzt ein Lasergerät in der Neuen Straße die Messungen. Dazu nutzt das Stadtmarketing die Technik der LASE PeCo Systemtechnik GmbH. Mit der lasergesteuerten Technik lassen sich rund um die Uhr nahezu echtzeitbasierte Daten erfassen. Dabei werden Besucherinnen und Besucher, die mehrere Messpunkte passieren, mehrfach gezählt, sodass der Frequenzbegriff nicht mit der Besucheranzahl gleichzusetzen ist. Die Technik ist gesundheitlich unschädlich und da das Messverfahren keine personenbezogenen Daten erhebt, ist sie auch datenschutzrechtlich unbedenklich. Seit April 2019 sind die Messdaten öffentlich einsehbar unter www.hystreet.com.

