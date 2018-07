Traumhaftes Ambiente beim 5. Braunlager Sommernachtstraum

Von 18 bis 24 Uhr wird der Kurpark von Braunlage wieder in ein märchenhaftes Ambiente gehüllt. Hochkarätige Bands treten auf, spielen handgemachte Musik und erstklassige Walk Acts verzaubern das Publikum. Auf zwei Bühnen am schönen Kurparksee erwarten die Gäste Pop, Latino und Jazz Klänge von Live-Musikern, wie dem Trio On Cue, der Latinoband Sin Fronteras und dem Duo Jazznah. Das Stelzentheater Oberon aus Leipzig verwandelt den Kurpark in ein verzaubertes Land der Feen und Elfen. Faszinierende Lichteffekte tauchen den Park in ein traumhaftes Ambiente und eine kulinarische Meile rundet das hochwertige Angebot ab. Bei Einbruch der Dunkelheit wird es eine einzigartige Lasershow auf einer Wasserwand über dem Kurparksee geben



Im Anschluss sorgt DJ André für ordentlich Tanzstimmung. Somit wird auch in diesem Jahr wieder in der einmaligen Atmosphäre des Kurparks und am Parkteich ein sehr abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm geboten. Karten können zum Vorverkaufspreis online auf www.braunlage.de, in den Tourist-Informationen Braunlage, Hohegeiß und St. Andreasberg sowie in den Geschäftsstellen der Goslarschen Zeitung gekauft werden. Der Vorverkaufspreis für Erwachsene beträgt 8 Euro, für Kinder von 6-15 Jahren 4 Euro.



Unterstützt wird der 5. Braunlager Sommernachtstraum von der Harz Energie GmbH & Co. KG, der Volksbank Braunlage e.G., der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, dem Maritim Berghotel Braunlage, dem Edeka Center Brüggendick, der Warsteiner Brauerei, Schierker Feuerstein GmbH & Co. KG und dem Harzer Grauhof Brunnen. Veranstalter ist die Braunlage Tourismus Marketing GmbH in Kooperation mit Studio D4 und dem Marketingbeirat.

Braunlage Tourismus GmbH







