"Braunlager Winterparty" am 17. Februar zentral in Braunlages "Neue Mitte"!

Am 17. Februar wird es heiß in Braunlage. Die Braunlage Tourismus Marketing GmbH lädt zur Braunlager Winterparty ein. Dort erwartet die Gäste von 18 bis 23 Uhr super Partystimmung in zentraler Lage. Gemeinsam mit dem 89.0 RTL Morningshow Moderator Big Nick wird zur Live Musik der Band „Kontrollverlust“ aus Köln gefeiert. Damit dem Publikum nicht kalt wird, heizt 89.0 RTL Resident DJ Marc Radix samt Dance-Crew fleißig ein und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.



Alle Gäste sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei!

