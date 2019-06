Pressemitteilung BoxID: 756550 (Brauerei-Gasthof Kundmüller GmbH)

11 x ausgezeichneter Biergenuss

Brauerei Kundmüller wird beim International Craft Beer Award 2019 mit 2 x Platin, 6 x Gold und 3 x Silber geehrt

Große Freude bei der Preisverleihung des Meininger’s International Craft Beer Awards in Neustadt an der Weinstraße: Roland und Oswald Kundmüller durften auf der Bühne sage und schreibe elf Medaillen entgegennehmen, darunter die zwei besonderen Platin-Auszeichnungen für den Weiherer Bock und den Gemeinschaftssud Weiherer/Cervejaria Bamberg Rauchbock. „Das Ergebnis ist einfach überwältigend. Da müssen wir jetzt nur noch schauen, wo wir sie alle hinhängen sollen“, so die Inhaber grinsend.



1229 Biere aus 31 Ländern konkurrierten beim 6. International Craft Beer Award um eine Auszeichnung. Eingereicht haben in diesem Jahr 250 Brauereien. Die geschmackliche Vielfalt umfasste 74 Kategorien und reichte dabei von holzfassgereiften Bieren, IPA, Pale Ale, helles Weizen über Freestyle Biere, Helles Pils, Kellerbier bis zu Export. 93 Juroren aus 13 Ländern, darunter Brauer und Biersommeliers sowie Experten aus Forschung und Lehre, verkosten und bewerten die Biere an zwei Tagen.



„Die Preisträger spiegeln die ganze Vielfalt des Bieres wider. Eine wahre Leistungsschau der handwerklichen und kreativen Braukunst“, sagte Benjamin Brouër, Bierexperte und Vorstand Meininger’s Craft Beer Award, anlässlich der Preisverleihung und Urkundenübergabe an die Gewinner.



Die Medaillen im Überblick:



Platin für den Weiherer Bock



Platin für den Gemeinschaftssud Weiherer/Cervejaria Bamberg Rauchbock



Gold für das Weiherer Rauch



Gold für den Weiherer Weizenbock holzfassgelagert Sherry



Gold für den Weiherer Bock Bourbon Style



Gold für das Weiherer Urstöffla



Gold für das Weiherer Schwärzla



Gold für das Weiherer/Fat Head’s Hopferla



Silber für das Weiherer India Pale Ale



Silber für das Kooperationsprojekt Bürschla Kellerbier



Silber für den Weiherer Weizenbock

